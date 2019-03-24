В Минске проходит митинг-концерт ко Дню Воли: онлайн-трансляция

В Минске проходит митинг-концерт ко Дню Воли: онлайн-трансляция7
- 24.03.2019, 12:13
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(Обновляется) В Киевском сквере собралось более тысячи человек.
В Киевском сквере в Минске 24 марта начался большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта – в 13.00, а сам сбор участников начался в 12.00.
Мероприятие разрешил Мингорисполком, организаторы призвали приносить национальную символику.
«Белсат», «Радыё Свабода» и «Наша Нива» ведут онлайн-трансляцию праздничного мероприятия.
13:50
Выступает KaS.
13:49
Новый глава ОГП Николай Козлов единственный, кто выступает по-русски
13:44
Выступили лидер БХД Виталий Рымашевский и глава БСДП Игорь Борисов.
13:37
Более 1000 человек собралось.
13:22
Очень много национальной атрибутики. Люди подходят, но немного мешает фонтан посреди сквера.
13:20
Много флагов, есть большой флаг БХД. Люди приехали из разных регионов, например из Горок.
13:17
Люди постепенно собираются, участников акции становится все больше.
13:14
В Киевском сквере собралось уже более 1000 человек, люди подходят. Они проходят через кордоны милиции, милиция ведет себя корректно.
Работаeт фудкорт.
13:11
ОГП устроила импровизированную фотазону. Пришли бывший и новый лидеры партии Анатолий Лебедько и Николай Козлов.
13:07
По оценкам Юрася Губаревича, одного из организаторов акции, собралось около 1000 человек.
13:01
Каждая из партий-организаторов мероприятия установила свои палатки, где распространяют агитационную продукцию и собирают средства на концерт.
12:56
Играет РСП
12:52
В Киевском сквере собралось уже около 300 человек.
Напомним, что митинг и концерт в Киевском сквере разрешил Мингорисполком. Организаторами мероприятия выступили представители движения «За свободу», БХД, БСДП и ОГП.
Также в сквере работают фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. На концерте выступают группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».