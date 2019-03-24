В Минске проходит митинг-концерт ко Дню Воли: онлайн-трансляция 7 24.03.2019, 12:13

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Иллюстрационное фото

Источник: svaboda.org

(Обновляется) В Киевском сквере собралось более тысячи человек.

В Киевском сквере в Минске 24 марта начался большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта – в 13.00, а сам сбор участников начался в 12.00.

Мероприятие разрешил Мингорисполком, организаторы призвали приносить национальную символику.

«Белсат», «Радыё Свабода» и «Наша Нива» ведут онлайн-трансляцию праздничного мероприятия.

13:50

Выступает KaS.

13:49

Новый глава ОГП Николай Козлов единственный, кто выступает по-русски

13:44

Выступили лидер БХД Виталий Рымашевский и глава БСДП Игорь Борисов.

13:37

Более 1000 человек собралось.

13:22

Очень много национальной атрибутики. Люди подходят, но немного мешает фонтан посреди сквера.

13:20

Много флагов, есть большой флаг БХД. Люди приехали из разных регионов, например из Горок.

13:17

Люди постепенно собираются, участников акции становится все больше.

13:14

В Киевском сквере собралось уже более 1000 человек, люди подходят. Они проходят через кордоны милиции, милиция ведет себя корректно.

Работаeт фудкорт.

13:11

ОГП устроила импровизированную фотазону. Пришли бывший и новый лидеры партии Анатолий Лебедько и Николай Козлов.

13:07

По оценкам Юрася Губаревича, одного из организаторов акции, собралось около 1000 человек.

13:01

Каждая из партий-организаторов мероприятия установила свои палатки, где распространяют агитационную продукцию и собирают средства на концерт.

12:56

Играет РСП

12:52

В Киевском сквере собралось уже около 300 человек.

Фото: nn.by

Напомним, что митинг и концерт в Киевском сквере разрешил Мингорисполком. Организаторами мероприятия выступили представители движения «За свободу», БХД, БСДП и ОГП.

Также в сквере работают фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. На концерте выступают группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».