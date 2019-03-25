Активистка приковала себя к столбу на Октябрьской площади в Минске

Активистка приковала себя к столбу на Октябрьской площади в Минске3
- 25.03.2019, 17:54
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Елена Толстая высказала свой протест против «Дня Воли в неволе».
Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Как пояснила Елена Толстая, она приковала себя наручниками к столбу, так как «День Воли проходит в неволе». Активистка высказала свой протест против задержаний, которые прошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь наручников специальным инструментом и задержали ее через 10 минут после начала акции.
Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. Сегодня стало известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция держит в осаде дома других активистов.