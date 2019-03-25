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В центре Минска милиция задерживает активистов с национальной символикой

  • 25.03.2019, 18:12
Николай Козлов
Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Милиция задерживает минчан, которые вышли отметить День Воли.

На Октябрьской площади Минска задержали и.о. партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов.

Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. Сегодня стало известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция держит в осаде дома других активистов.

Активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.


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