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Ford уходит из России

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  • 27.03.2019, 12:05
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Это связано с падением покупательной способности россиян.

Американский автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России из-за проблем со сбытом продукции. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам,компания сосредоточится на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, таких как Ford Transit. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что производитель откажется также от импорта легковых автомобилей в страну.

Управлять бизнесом по производству коммерческого транспорта будет российский партнер компании – группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers.

Сейчас правительство обсуждает возможность заключить в течение двух месяцев специальный инвестиционный контракт, предусматривающий локализацию производства Ford Transit в Елабуге в Татарстане.

В начале марта агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в России могут закрыть два основных завода Ford в Ленинградской области и Татарстане, на которых выпускают легковые автомобили.

Ford долгие годы был одним из лидеров российского рынка. По данным агентства "Автостат", автомобиль Ford Focus – самая распространённая иномарка в России. Однако в последнее время автомобили этой марки не попадают в списки самых продаваемых. А доля Ford на европейском рынке с 2010 года снизилась на четверть, сообщает радио BFM.

С 2017 года российский авторынок начал выходить из кризиса, писала газета "Ведомости". В 2018 году он вырос на 11,9%, а объем продаж впервые вышел на докризисный уровень – он составил более 2,38 трлн рублей. В 2013 году в России продали автомобилей на 2,37 трлн рублей. На этом фоне на рынок решил вернуться немецкий Opel, писал ранее The Bell.


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