«Когда камеры выключаются, Лукашенко начинает заискивать перед чиновниками» 49 29.03.2019, 8:42

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Как на самом деле ведет себя диктатор после «разносов» на видеокамеру.

Бывший работник администрации Лукашенко рассказал, как на самом деле ведет себя Лукашенко с чиновниками, когда выключаются камеры, сообщает «Белсат».

Интернет-страница телеканала опубликовала отрывок из беседы с Александром Пласковицким, юристом и бывшим работником администрации Лукашенко:

— Почему Лукашенко с чиновниками делает все, что хочет, а они это проглатывают?

— Во-первых, есть люди такие, как Домашкевич или бывший мэр, умерший Павлов, – они всегда довольно резко отвечали, поэтому Лукашенко старался их не трогать на людях. А если случайно затрагивал, то потом сам жалел. Во-вторых, существует неправильное представление о самом Лукашенко. Все видят его, когда он на телекамеру заискивает перед народом. Когда телекамеры уходят, и он остается один на один с чиновниками, он практически перед всеми, кроме 2-3 мальчиков для битья, начинает заискивать перед чиновниками. Поэтому чиновники с каким-то опытом понимают, что это спектакль для народа, и Лукашенко нужно подыграть. Но когда они остаются – он дословно каждому начинает говорить что-то хорошее, за что-то хвалит…