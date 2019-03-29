Леонид Злотников: Популизм Лукашенко убивает нашу экономику 11 29.03.2019, 14:50

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Леонид Злотников

Диктатор приказал перевести на военное положение все агрохозяйства.

В информационном пространстве не утихает эхо могилевского вояжа Александра Лукашенко. Диктатор приказал перевести на военное положение все агрохозяйства, подобные тем, что он посетил днями ранее.

Звучит почти как в 1941 году: отступать некуда! Вопрос только ли какие-то административные приказы способны исправить ситуацию? «Белсат» обратился за комментарием экономисту Леониду Злотникову.

«Лукашенко уверен, что если найти волевого человека, который будет исполнять его приказы и проводить линию жестко, то все возможно, в стране можно сделать процветающую экономику.

Он в этом уверен. Но эта уверенность происходит от его моральных ценностей, от его понимания ситуации. Он уже много лет заявляет, что нужен железный тип руководителя. Но этот стиль управления постоянно проваливается и проваливается.

Лукашенко не может понять, что это тупиковое направление. Этот наивный подход - это трагедия для Беларуси, так как переучить человека невозможно. Есть много людей, которые тоже так считают и не так хорошо понимают, как функционирует общество.

А второе, что он пытается воплотить в жизнь - левые взгляды. Общественное имущество, отсутствие частной собственности на землю. В совокупности левый популизм, левые взгляды с представлениями о стиле управления - это гремучая смесь, которая убивает нашу экономику и в первую очередь - сельское хозяйство...».