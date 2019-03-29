Как сделать свой сон максимально здоровым 1 29.03.2019, 18:12

Несколько полезных советов от профессора.

Профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий заявил о том, что главным врагом здорового сна является привычка мониторить социальные сети на смартфоне или планшете перед тем, как заснуть. Тем, кто хочет сделать свой сон максимально качественным, следует отказаться от привычки использовать электронику поздними вечерами. Также с этой целью эксперт советует не употреблять еду перед сном и спать строго раздельно от детей, пишет healthinfo.ua.

По словам ученого, взрослый человек должен спать минимум по семь часов в день. Укладываясь в постель, нельзя использовать электронные гаджеты. В идеале, чтобы сделать свой сон максимальной здоровым, смартфонами и ноутбуками нужно перестать пользоваться уже за два часа до сна, сказал Полоцкий.

«Социальные сети и исходящий от смартфонов свет - это главные нарушители здорового сна. Постоянное световое излучение влияет на наши биологические часы», - отметил исследователь.

Ученый констатировал, что привычка засыпать сразу после пролистывания социальных сетей в смартфоне может провоцировать развитие таких нарушений, как недосып, сбой биологических часов, сдвиг фаз сна, ночная бессонница и дневная сонливость. Усугубить проблемы сна могут другие факторы. Устранив их, человек получает возможность сделать свой сон значительно лучше.

«Для здорового и качественного отдыха ночью необходимо отказаться от совместного сна с детьми или домашними питомцами. За два часа до сна не нужно принимать тяжелую пищу, а также не следует заниматься активным спортом. В спальне необходимо соблюдать оптимальный температурный режим и затемнение, а также по возможности добиваться абсолютной тишины», - поделился советами эксперт.