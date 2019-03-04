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Неофициально: Новым президентом Гданьска выбрана Александра Дулькевич

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  • 4.03.2019, 10:51
Александра Дулькевич
Фото: Agencja Gazeta

За нее проголосовали 84% избирателей.

3 марта в Гданьске прошли выборы нового президента города. Эти выборы были досрочные в связке с трагической гибелью прежнего президента города Павла Адамовича. Он был убит 13 января этого года. Павел Адамович более двадцати лет руководил Гданьском, передает «Радыё Рацыя».

Баллотировались только три претендента - Александра Дулькевич, которая исполняла обязанности президента после гибели Адамовича, а также еще два кандидата - режиссер-документалист Гжегош Браун и бизнесмен Марек Скиба.

Предварительные результаты показывают, что Александра Дулькевич, бывшая заместитель Адамовича, победила уже в первом туре. За нее проголосовали аж 84% избирателей.

Чуть более 12% набрал Гжегош Браун, около 5% в Марека Скиба.


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