Неофициально: Новым президентом Гданьска выбрана Александра Дулькевич 3 4.03.2019, 10:51

Александра Дулькевич

Фото: Agencja Gazeta

За нее проголосовали 84% избирателей.

3 марта в Гданьске прошли выборы нового президента города. Эти выборы были досрочные в связке с трагической гибелью прежнего президента города Павла Адамовича. Он был убит 13 января этого года. Павел Адамович более двадцати лет руководил Гданьском, передает «Радыё Рацыя».

Баллотировались только три претендента - Александра Дулькевич, которая исполняла обязанности президента после гибели Адамовича, а также еще два кандидата - режиссер-документалист Гжегош Браун и бизнесмен Марек Скиба.

Предварительные результаты показывают, что Александра Дулькевич, бывшая заместитель Адамовича, победила уже в первом туре. За нее проголосовали аж 84% избирателей.

Чуть более 12% набрал Гжегош Браун, около 5% в Марека Скиба.