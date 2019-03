Топ автомобилей возрастом 3-5 лет, наиболее выгодных для перепродажи 6 4.03.2019, 11:20

3,096

Эти авто можно перепродать быстрее и выгоднее, чем другие.

Аналитики ресурса CarPrice назвали 3-5-летние модели автомобилей с наибольшей ликвидностью, которые можно перепродать быстрее и выгоднее, чем другие, пишет interfax.by.

В массовом сегменте самым победителем назван Hyundai Solaris 1.6 AT. На втором месте Kia Rio1,6 AT, на третьем Lada Granta 1,6 MT. Также в первой пятерке ToyotaCamry 2,5 AT и Chevrolet Niva 1,7 MT.

В премиальном сегменте лидерство в рейтинге - у Mercedes Е-класса 200 2.0 AT, чуть хуже показатели ликвидности у Mercedes С-класса IV 180 1,6 AT, обновленного Audi Q5, Lexus NX 200 2.0 CVT 4WD и BMW X5 III (F15) 30d 3.0 d AT 4WD.