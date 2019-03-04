Российский кошелек Мадуро 5 4.03.2019, 11:55

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Нурлан Байдильда

Фото: Facebook

Владелец фонда с миллионами диктатора Венесуэлы оказался бизнес-тренером из РФ.

Россиянин Нурлан Байдильда, на счетах которого Николас Мадуро якобы держит миллионы выведенных из страны долларов, оказался выпускником скандального проекта «Бизнес-молодость». The Bell выяснил, кто он, чем занимается и где мог познакомиться с чиновниками из Венесуэлы.

37-летний Нурлан Байдильда рассказывает о себе как об опытном и успешном предпринимателе и бизнес-тренере. В своей школе Tender First он учит выигрывать тендеры, на которых его собственные компании уже 15 лет якобы зарабатывают миллионы — правда, не долларов, а тенге. Байдильда стал звездой казахских соцсетей (184 тыс. подписчиков в Instagram, 95 тыс. на YouTube) несколько лет назад, после того как прошел курсы российского проекта «Бизнес-молодость» — «Коучинг», «Отдел продаж», «Реальный маркетинг» и «Тренинг тренеров», а потом открыл в Казахстане свою тренинговую школу.

История вопроса. Оппозиция Венесуэлы считает, что миллионы, которые Мадуро якобы вывел из страны, лежат на счетах фонда Nurlan Baildilda, который принадлежит Байдильде. Об этом со ссылкой на Карлоса Вечио, который сейчас отвечает за взаимодействие правительства Гуайдо с США, написало на прошлой неделе агентство Bloomberg. Члены венесуэльского парламента, по его словам, пришли к такому выводу в ходе расследования о незаконном выводе активов из страны. Единственное, что сообщалось о Байдильда, — это то, что он россиянин и выходец из Казахстана.

The Bell быстро убедился, что человек по имени Нурлан Байдильда существует. Более того, он оперативно отреагировал на материал Bloomberg на своей странице в фейсбуке.

Цитата: «В наше время модно во всем винить Россию, но.. Я и компания «Tender First» работаем не первый год с разными людьми, и мы никогда не спрашиваем их про политику. Для меня самое главное — это бизнес!» [орфография и пунктуация автора сохранены].

Дальше Байдильда предположил, что заявление венесуэльской оппозиции — это шум, а подняли его недоброжелатели, которые препятствуют его вхождению в команду президента — какой страны, в посте не уточняется.

The Bell попытался связаться с самим Байдильдой, но сотрудник его компании Tenfer First Шангыс Эскандер передал, что Нурлан «пока пытается понять, что да как, поэтому сегодня не готов разговаривать». На следующий день он перестал выходить на связь. «Фонд у Нурлана есть, — убедительно заверил Эскандер во время первой беседы, но не смог уточнить его название, место регистрации и сферу деятельности. — Эти публикации стали неожиданностью для Нурлана, мы должны узнать побольше, и только после этого будет разговор».

Организация с названием Nurlan Baidilda не зарегистрирована в реестрах юридических лиц России, Казахстана, Украины, Кипра, Великобритании и десятка других европейских стран, а также не фигурирует в базах ICIJ или Open Corporates.

Не исключено, что венесуэльские оппозиционеры обнаружили счета под управлением Нурлана Байдильды или оформленные на его имя, а не именной фонд.

В таком случае владелец счета, то есть Байдильда, может выполнять функции номинального держателя.

Тем не менее познакомиться с чиновниками из Венесуэлы Байдильда действительно мог.

В последние годы представители правительства Мадуро несколько раз приезжали в Казахстан, а в сентябре 2017 года Мадуро и сам встречался с президентом Нурсултаном Назарбаевым — на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

У Венесуэлы также был отдельный национальный павильон на международной выставке «Экспо-2017» в Астане, которую посетил заместитель министра экономического сотрудничества и президент Банка внешней торговли (BANCOEX) Рамон Гордилс.

Именно там Байдильда должен был познакомиться с командой Мадуро, сказал The Bell собеседник, близкий к его школе Tender First: «Нурлан посещает стенды компаний на различных экспофорумах, знакомится, ищет клиентов на какие угодно услуги, иногда и сам выступает, и в «Экспо-2017» бывал неоднократно. Он вполне мог привлечь венесуэльские инвестиции, не разбираясь в природе их появления».

«Бизнес-молодость», Газпромбанк и нефтяная компания «с конкретным потолком» — биография Байдильды от первого лица

Свою биографию на странице в фейсбуке Байдильда описывает краочно, но не вдаваясь в детали: «Не имею право разглашать, поймите правильно».

Он утверждает, что получил юридическое образование «в Казахстане, США, Европе и Кэмбредже», в 22 года стал прокурором, затем работал юристом и выигрывал тендеры для собственных компаний, создал и продал «за круглую сумму» службу вызова такси, а вырученные деньги вложил в «бизнесы в сфере проектирования, управления недвижимостью и транспортировки». В некоторых постах он упоминает работу на «престижной должности в нефтяной компании, но с конкретным потолком», в других пишет, что «внедрял проекты развития в крупные компании», указывая в их числе Газпромбанк.

«Мы не слышали ни о каких проектах, реализованных в банке при помощи господина Байдильды», — сообщил The Bell представитель Газпромбанка Антон Трифонов.

Также Байдильда указывает, что «состоит в совете кураторства российского проекта «Бизнес-молодость», куда входит только 20 лучших кураторов по всему СНГ». На сайте «Бизнес-молодости» Байдильда действительно называется куратором, но на вопросы The Bell о том, о каком совете идет речь и какие функции он в нем выполняет, в компании не ответили.

«Бизнес-молодость» — один из самых известных проектов в России из числа тех, кто обещает превратить слушателей своих тренингов в миллионеров. В СМИ его называли и сектой, и лохотроном, но сама «Бизнес-молодость» описывает себя как «гильдию предпринимателей и других развивающихся людей, ставящих и достигающих цели». Компания утверждает, что объединяет более 1,2 млн участников по всему миру.

Обнаружить у Байдильды какой-то бизнес, помимо его активности, связанной с «Бизнес-молодостью», The Bell не удалось. По данным казахского реестра юрлиц, в 2012 году он учредил казахские компании «Менеджмент технолоджи» и «Энерджи консалтинг сервис» для проведения тренингов. Из их отчетности за 2017 год следует, что компании выплатили 1,5 млн тенге налогов (около 250 тыс. рублей) и в их штате трудятся менее 5 сотрудников. Выручка компаний пропорционально налогу не может превышать 5,6 млн тенге (1 млн рублей). Такой же годовой доход указан в профиле Байдильды на сайте «Бизнес-молодости».

В марте 2018 года Байдильда зарегистрировал первый собственный бизнес в России — фирму «Тендер Фёрст» с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Через нее, судя по названию, работает школа Tender First. Двухмесячный курс в ней стоит от 160 тыс. до 550 тыс. тенге (около 30–100 тыс. рублей). На сайте школы также утверждается, что она работает с 2014 года и выпустила 12 тыс. человек, из которых «половина кардинально улучшили свое благосостояние».

Нурлан Байдильда также руководит созданным в 2004 году общественным объединением «Ынтымак» («Содружество»). У него 10 соучредителей, среди них есть пара предпринимателей: совладельцы небольшого учебного центра IQ в казахском городе Кызылорд Жаныбек Калменов и Серик Султанов. Чем занимается «Ынтымак», доподлинно неизвестно.

Несмотря на то что Байдильда называет себя специалистом по выигрыванию тендеров, принадлежащие ему компании никогда не получали господрядов — и даже не пытались подавать заявки. Других собственных компаний, не связанных с проведением тренингов, у него, судя по открытой информации, никогда не было.

The Bell направил запрос Карлосу Вечио, но на момент публикации ответа не получил.