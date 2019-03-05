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Трамп объявил об отмене торговых льгот для Турции и Индии

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  • 5.03.2019, 12:25
Дональд Трамп

Товары из этих стран будут облагаться налогами на общих основаниях.

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене торговых льгот для Турции и Индии в рамках программы Генеральной системы преференций (GSP). Об этом говорится в его письме к Конгрессу. Об этом также сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает «Новая газета».

Когда решение вступит в силу, товары из этих стран будут облагаться налогами на общих основаниях. Это произойдет спустя 60 дней после уведомления Конгресса, а также правительств Индии и Турции.

Основанием для выведения Индии из GSP послужило то, что страна не может в ответ предоставить США гарантии для доступа американских товаров на свои рынки. Турция же, как отмечается в сообщении, за время участия в программе с 1975 года достигла «достаточного» экономического роста и больше не нуждается в льготах.

Генеральная система преференций США появилась в 1974 году и предлагает торговые льготы на ряд товаров «беднейшим странам» мира для развития их экономик. Ее участниками на данный момент являются 120 государств, в том числе Казахстан, Узбекистан и Украина. Лидером по беспошлинному экспорту в США в рамках программы, по данным 2017 года, была Индия (5,6 млрд долларов), Турция поставила товаров на 1,6 млрд долларов.


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