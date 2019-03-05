Хуан Гуаидо: Мы ни секунды не будем отдыхать, пока не добьемся свободы 2 5.03.2019, 15:32

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В аэропорту Гуайдо встречала толпа, скандировавшая его имя

Фото: Reuters

В субботу вся Венесуэла снова выйдет на улицы.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо вернулся в Каракас после турне по странам Латинской Америки. Он рискует быть арестованным, так как покинул страну в нарушение судебного запрета. Гуаидо призвал к масштабным акциям протеста в следующую субботу, передает русская служба BBC.

"В субботу мы продолжим на улицах. Вся Венесуэла снова выйдет на улицы. Мы ни секунды не будем отдыхать, пока не добьемся свободы", - сказал Гуаидо своим сторонникам, встретившись с ними в районе Лас-Мерседес.

Лидер оппозиции вылетел за пределы страны в нарушение запрета Верховного суда. Он покинул страну в феврале и в ходе поездки встретился с президентами Колумбии, Бразилии, Парагвая, Эквадора и вице-президентом США Майком Пенсом.

Гуаидо признали президентом Венесуэлы около 50 стран.

Несколько часов спустя после прилета Гуаидо в Венесуэлу глава Госдепа США Майк Помпео выпустил заявление, в котором поприветствовал возвращение домой лидера.

Фото: GETTY IMAGES

Возвращение домой

Приземлившись в аэропорту имени Симона Боливара, Гуаидо выложил в "Твиттере" фото встречавшей его толпы. На показанных телеканалами кадрах было видно, что Гуаидо в аэропорту ждали представители нескольких стран ЕС и США.

"В ожидании объятий этого моря людей, которые вдохновляют меня: людей моего побережья! Поехали к морю. А потом прямо в Каракас", - написал Гуаидо через несколько часов после прибытия в аэропорт.

Гуайдо встретился со сторонниками в районе Лас-Мерседес, где обратился к ним без микрофона и не со сцены

Фото: GETTY IMAGES

Непосредственно перед вылетом Гуаидо на родину советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил в "Твиттере", что США будет решительно реагировать на любые попытки помешать безопасному возвращению Гуаидо. Похожее заявление сделал вице-президент Майк Пенс. Также за Гуаидо заступилась комиссар ЕС Федерика Могерини.

Сам лидер оппозиции писал в "Твиттере", что оставил международным партнерам четкие инструкции на случай своего задержания. В прошлом он говорил, что если режим Мадуро попытается похитить его, то это будет последней ошибкой властей.

О чем договаривался Гуаидо

В Колумбии Гуаидо встретился с лидером этой страны, а также президентами Чили и Парагвая.

Гуаидо вел переговоры о поставке гуманитарной помощи в Венесуэлу из США. Правительство Николаса Мадуро отказывается от помощи, заявляя, что ее поставки - «часть плана США по его свержению».