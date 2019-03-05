Чехия отказалась пустить в страну российского дипломата 2 5.03.2019, 16:17

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СМИ называли его сотрудником спецслужб.

Чехия не пустила в страну представителя Министерства иностранных дел России, который был в составе делегации, прибывшей для участия в заседании межправительственной комиссии, пишет «Новая газета».

Дипломаты назвали шаги чешских властей «недружественными и не соответствующими характеру отношений между двумя странами». В посольстве заявили, что действия Чехии «не останутся без ответа».

Портал Denik N со ссылкой на три источника в чешской администрации рассказал, что россиянина не допустили в страну «по соображениям безопасности».

По словам собеседника издания, дипломат находился в списке нежелательных лиц на протяжении нескольких лет. Власти Чехии считают его сотрудником спецслужб, утверждает портал.