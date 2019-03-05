Федынич: С меня и Комлика хотят взыскать по более чем $25 тысяч 5.03.2019, 17:25

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Судебные исполнители арестовали квартиру Геннадия Федынича и авто Игоря Комлика.

Отделы принудительного исполнения Центрального и Фрунзенского районов Минска, на территории которых проживают лидеры независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и Игорь Комлик, возбудили в отношении них исполнительное дело.

Эту информацию «Радыё Свабода» подтвердили оба активиста.

Судебные исполнители наложили арест на единственную квартиру, в которой проживает Федынич и его семья, а также на автомобиль и прицеп к нему, принадлежащие Комлику. К тому же с Комлик уже хотят удержать 50% его зарплаты за февраль. И впредь намерены так делать ежемесячно, отсчитывая эти деньги в «счет погашения ущерба», как записано в постановлении исполнителя.

«Я заходил сегодня в Фрунзенский отдел принудительного исполнения, чтобы поговорить с его начальником. Но меня не приняли. Сказали, что он сильно занят. Я оставил обращение на его имя. Мне пообещали прислать письменный ответ в течение времени, предусмотренным такой процедурой», - сказал Игорь Комлик.

«Абсолютно не ясно, почему судебные исполнители хотят взыскать с каждого из нас более 50 тысяч по приговору по "делу профсоюзов", а также еще дополнительные деньги за проведение экспертиз и компенсацию государственных налогов и сборов. Согласно прежним расчетам, с учетом денег, изъятых в ходе обысков, нам оставалось выплатить солидарно около 4 тысяч белорусских рублей. Здесь что-то не то, чего мы пока понять не можем», - комментирует ситуацию Федынич.