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В Латвии дефицит врачей хотят восполнить с помощью белорусов

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  • 5.03.2019, 17:57
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Они могут быстро выучить основы языка и работы.

Несмотря на прибавку к зарплате, в Латвии все еще существует значительная нехватка медицинского персонала, такого как медсестры в крупных больницах или парамедики в бригадах скорой помощи.

Как пишет belmir.by, oб этом рассказала глава Латвийской медицинской ассоциации Илзе Айзсилниеце в программе «900 секунд» местного телеканала LNT.

Специалист считает, что проблему можно решить, привлекая сотрудников из Украины и Беларуси, которые могли бы быстро выучить основы языка и работы.

«Если наши медсестры едут в Норвегию и Германию, то мы можем посмотреть на наших соседей», – сказала врач.


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