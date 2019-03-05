В Латвии дефицит врачей хотят восполнить с помощью белорусов 2 5.03.2019, 17:57

2,071

Они могут быстро выучить основы языка и работы.

Несмотря на прибавку к зарплате, в Латвии все еще существует значительная нехватка медицинского персонала, такого как медсестры в крупных больницах или парамедики в бригадах скорой помощи.

Как пишет belmir.by, oб этом рассказала глава Латвийской медицинской ассоциации Илзе Айзсилниеце в программе «900 секунд» местного телеканала LNT.

Специалист считает, что проблему можно решить, привлекая сотрудников из Украины и Беларуси, которые могли бы быстро выучить основы языка и работы.

«Если наши медсестры едут в Норвегию и Германию, то мы можем посмотреть на наших соседей», – сказала врач.