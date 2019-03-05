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Как в Слуцке живут люди и коты, когда нет денег

6
  • 5.03.2019, 18:24
  • 2,824
Иллюстрационное фото

Будничная история одного белорусского города.

Вот такую историю прислала kurjer.info читательница:

«Наблюдала в магазине картину, которая одновременно вызвала и улыбку, и сожаление, и поразила своей человечностью. Недавно зашла в один из магазинов Слуцка на улице Ленина за продуктами. Народу было немного. Вместе со мной к полкам с крупами подошла бабушка лет 75−80. Она долго рассматривала упаковки, а потом спросила меня: «Вы не видите тут серой лапшички?». Я посмотрела, но не нашла. Тогда она с тем же вопросом обратилась к продавцу, та ответила: «Нету. Раньше привозили, а теперь нет».

Я не удержалась и спросила старушку:

— А зачем вам именно серая?

— Для кошки, она самая дешёвая, — ответила она. — Раньше я в лапшичку добавляла рыбку, так она хорошо ела. А сейчас денег совсем не хватает, так без рыбки, просто так варю. Не выбрасывать же животину.

— И как же она её ест?

— Так, а что делать? Походит, походит — и ест».


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