Как в Слуцке живут люди и коты, когда нет денег

Как в Слуцке живут люди и коты, когда нет денег6
- 5.03.2019, 18:24
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Будничная история одного белорусского города.
Вот такую историю прислала kurjer.info читательница:
«Наблюдала в магазине картину, которая одновременно вызвала и улыбку, и сожаление, и поразила своей человечностью. Недавно зашла в один из магазинов Слуцка на улице Ленина за продуктами. Народу было немного. Вместе со мной к полкам с крупами подошла бабушка лет 75−80. Она долго рассматривала упаковки, а потом спросила меня: «Вы не видите тут серой лапшички?». Я посмотрела, но не нашла. Тогда она с тем же вопросом обратилась к продавцу, та ответила: «Нету. Раньше привозили, а теперь нет».
Я не удержалась и спросила старушку:
— А зачем вам именно серая?
— Для кошки, она самая дешёвая, — ответила она. — Раньше я в лапшичку добавляла рыбку, так она хорошо ела. А сейчас денег совсем не хватает, так без рыбки, просто так варю. Не выбрасывать же животину.
— И как же она её ест?
— Так, а что делать? Походит, походит — и ест».