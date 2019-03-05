Министр обороны Армении ответил Лукашенко 2 5.03.2019, 18:46

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Давид Тоноян

Фото: aysor.am

Давид Тоноян заявил, что без Армении невозможно назначить генсека ОДКБ.

Министр обороны Армении Давид Тоноян исключил возможность назначения генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без согласия Армении. Такое заявление он сделал 5 марта в беседе с журналистами, сообщает panarmenian.net.

Комментируя недавнее заявление кандидата на этот пост со стороны Беларуси Станислава Зася о том, что устав ОДКБ позволяет принять решение в ограниченном составе, Тоноян отметил, что устав не допускает такой возможности, пишет Aysor.am.

«Устав не допускает такой возможности. Назначение генсека ОДКБ – это не какое-то оперативно-тактическое решение. Речь идет о назначении генсека военно-политического блока. Как можно решить этот вопрос без участия одного из членов?» - отметил министр.

Тоноян заявил, что МИД Армении проводит соответствующую работу, работа ведется также со стороны секретариата ОДКБ.

Напомним, сегодня Лукашенко дал поручения правительству касательно скорейшего назначения генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).