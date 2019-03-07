«На Путина в Кремле уже смотрят с раздражением» Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.03.2019, 8:43

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Для власти в РФ «как раньше» уже не будет.

Российская политическая элитка медленно и неохотно, но свыкается с горестной мыслью, что РФ вступила в зону турбулентности и как раньше уже не будет.

Первые серьёзные толчки уже произошли в прошлом году на выборах губернаторов, где было протестировано, так называемое "протестное голосование", когда избиратели голосовали за кого угодно, только не за кандидата власти. В Приморье данное явление не без труда, но всё же удалось подавить.

Но это было Приморье, а впереди Кремль ждёт Питер, где умеют и любят отстаивать свои права и очень не любят бездарную марионетку, неспособную даже улицы от снега почистить - Беглова.

Самое время менять кандидата, но якорем начала ребрендинга политической жизни страны служит Путин, не желающий идти даже на мизерные корректировки, видя в этом угрозу своей пресловутой "стабильности".

По известным причинам Санкт-Петербург для Владимира Владимировича является не просто 2 по значимости городом, а поистине сакральной территорией, любой сбой системы на которой (даже победа во 2 туре нужного кандидата) будет рассматриваться приближенными Его Величества, как закат эпохи "путинизма".

На Путина в Кремле уже смотрят с некоторым раздражением и усталостью, в случае же фиаско в Питере на него начнут смотреть, как на надоевшего слабоумного и крайне зловредного дедушку, которого очень сильно хочется с глаз долой упрятать в дом престарелых.

Помимо этого, не стоит сбрасывать со счетов и парламентские выборы 2021, которые также уже не за горами, а ситуация с рейтингами ЕР еще печальнее, чем с Бегловым. Для её победы (не уверенной, а хотя бы технической победы) придётся идти на не знающие аналогов вбросы и фальсификации, которых разозлённое последними карательными реформами и продолжающим ухудшаться уровнем жизни общество может и не простить.

Телеграм-канал «Запретное мнение»