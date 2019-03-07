Треть российских миллионеров думают об эмиграции 2 7.03.2019, 9:22

Фото: mskagency.ru

РФ находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших.

Треть российских долларовых миллионеров думают об эмиграции, у 80 процентов уже есть или они планируют получить паспорт другого государства. Такие утверждения содержатся в международном исследовании о мультимиллионерах The Wealth Report 2019 от международного агентства недвижимости Knight Frank. Исследование цитирует в своем материале издание The Bell.

Самыми привлекательными направлениями для эмиграции миллионеры называют Соединенные Штаты, Испанию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Италию и Австрию.

По подсчетам авторов исследования, всего в России живут 163 тысяч миллионеров и 1500 мультимиллионеров, чье состояние оценивается больше чем в 30 миллионов долларов. По этому показателю России входит в пятерку стран мира. По прогнозам Knight Frank, через пять лет в России будет проживать на 24 процента мультимиллионеров больше.

В 2018 году в руках 10 процентах самых состоятельных россиян оказалось 82 процента всех богатств страны, утверждало исследование банка Credit Suisse. По данным исследования, за год в России стало на 30 процентов больше долларовых миллионеров. По показателю концентрации богатства (а значит – социального неравенства) Россия заметно опережает многие крупные страны, отмечал цитировавший исследование журнал Forbes.

В январе издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, что составляет 7 процентов от всего населения России.