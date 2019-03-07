Times: Куда улетает золото Венесуэлы? 7.03.2019, 9:39

Самолет Nordwind - не единственный лайнер, который заметили совершающим подозрительные рейсы из Каракаса.

Британская газета Times пишет о "таинственных" перелетах лайнеров российской авиакомпании Nordwind из Венесуэлы в Африку и на Ближний Восток. Авторы подозревают, что режим Николаса Мадуро вывозит из страны золото и продает его в этих регионах, сообщает ВВС.

1 марта самолет Nordwind, судя по информации издания, без пассажиров на борту, перелетел из Каракаса в столицу Уганды Кампалу. Там самолет на несколько часов задержался, потом полетел в Занзибар, а оттуда - назад в Каракас.

Тот же борт видели в аэропорту Каракаса при подготовке к рейсу в Объединенные Арабские Эмираты с 20 тоннами золота на борту. Сделка по продаже этого груза была заблокирована из-за давления США.

Эксперты по региону и правозащитники в беседе с газетой говорят, что Уганда сегодня получает репутацию международного центра по "отмыванию" золота, и местные трейдеры будут "очень открыты" новым поставщикам, в том числе и не из Африки.

Самолет Nordwind - не единственный лайнер, который заметили совершающим подозрительные рейсы из Венесуэлы. По словам источника в одной из авиакомпаний, на прошлой неделе европейского перевозчика наняли для транспортировки четырех тонн золота из Каракаса в угандийский город Энтеббе.

Венесуэльская оппозиция утверждает, что частный самолет министра иностранных дел Хорхе Арреаса в начале марта забрал в Афинах деньги за поставку золота. Самолет приземлился в Афинах на четыре часа, хотя в греческом агентстве гражданской авиации подтверждают, что дали ему разрешение сесть только для дозаправки.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас - один из немногих европейских лидеров, поддерживающих режим Николаса Мадуро. В оппозиции считают, что самолет не сел бы в Греции просто так. Посол Венесуэлы в Греции отрицает эту версию. "Глупо думать, что министр иностранных дел сам будет вывозить золото из страны", - заявил он в интервью греческой газете.