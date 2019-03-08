Советские архивы в Беларуси засекретили еще больше? 8 8.03.2019, 15:32

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Иллюстрационное фото

Многие сведения о расстрелянных коммунистами людях были засекречены властями в 2018 году.

Руководитель инициативы "Кобыляки. Расстрелянные в Орше" Игорь Станкевич отмечает в комментарии для «Радыё Рацыя», что Национальный архив теперь требует подтверждение родства с репрессированными от того, кто запрашивает сведения, кроме того, некоторые сведения все равно не получить:

- Несмотря на то, что предыдущее руководство архива заявляло о том, что база данных не имеет никаких грифов "секретно". Важно, что граждане имеют доступ к этой информации. Сегодня доступ к этой базе закрыт. Что произошло мы пока не разобрались. Возможно, придется идти в суд, чтобы добиваться права получить информацию о своих родственниках. Это то, что касается Национального архива.

Игорь Станкевич отмечает, что еще большие проблемы есть в архиве КГБ. Ранее некоторые документы только зачитывали в слух. Много документов о репрессированных советской властью и до сих пор не выдаются на руки людям.

Белорусский Хельсинкский комитет по просьбе инициативы "Кобыляки. Расстрелянные в Орше" выпустил памятку для людей, которая должна помочь всем, кто ищет сведения о сосланных и расстрелянных. Там описаны шаги, куда и как обращаться, чтобы получить информацию.