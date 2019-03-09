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Что будет делать ГАИ: начислять баллы, отбирать машины или пожизненно лишать «прав»?

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  • Наталья Журавлевич, abw.by
  • 9.03.2019, 8:32
  • 3,301

Какая из «идей» МВД нравится автомобилистам больше?

Здесь даже спорить не о чем: с пьянством у нас катастрофа. Это понятно каждому, кто отъезжает на десяток километров от всякого крупного города, кто бывает на массовых увеселительных мероприятиях, кто за пару минут до открытия оказался у магазина в любом спальном районе любого населенного пункта. 

Поэтому было смешно наблюдать, как в 2014-м для "верхов" громом среди ясного неба стала новость о том, что, по данным ВОЗ, Беларусь в списке пьющих стран оказалась на печальном первом месте. 

При анализе использовались показатели за 2010 год, и по ним на человека в нашей стране приходилось аж 17,5 л чистого алкоголя! Впрочем, и стыдно было тоже.

Ох, сколько тогда было волнений: и не так посчитали, и не то написали! 

Результаты последнего отчета ВОЗ с данными за 2016-й выглядят уже совсем по-иному: Беларусь теперь оказалась на 27-м месте с 11,2 л на каждого жителя от 15 лет и старше. Такое удивительное падение показателей, как объясняют в Минздраве, произошло по двум причинам. Во-первых, зарегистрированного алкоголя люди стали пить меньше (в 2010 г. это было 14,3 л на человека в год, а в 2016-м - 9,6 л). Во-вторых, по новой методике посчитали объем незарегистрированного алкоголя, и эта цифра из 3 л превратилась в 1,5 л. В общем, ситуация как будто наладилась, по крайней мере на бумаге.

Как раз на этот же период приходится и самая активная стадия борьбы с пьяными по линии ГАИ. Были повышены штрафы, ужесточена ответственность после ДТП с тяжкими последствиями, к "повторникам" начали применять спецконфискацию. Итог - в 2010-2017 гг. почти в два раза снизилось как число случаев управления в нетрезвом виде, так и количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. 

За 2016 год около 25 тысяч автомобилистов задержано за вождение в нетрезвом виде, еще 1424 человека попались за рулем пьяными повторно. По вине нетрезвых водителей 2016 году в Беларуси произошло 380 ДТП.

В 2017-м сотрудники Госавтоинспекции задержали за рулем 23.660 нетрезвых водителей - на 2768 меньше, чем в 2016-м. По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в 2017-м в республике произошло 343 дорожно-транспортных происшествия.

А что дальше? Конечно, не останавливаться на достигнутом! Правда, здесь начинаются вопросы: с одной стороны, пик реакции на принятые в 2013 году меры уже пройден, дальнейшее снижение показателей не будет таким головокружительным, с другой - абсолютный "ноль" недостижим, приближение к "потолку" неминуемо. 

А Лукашенко не устает требовать: "Алкашам места за рулем нет", "Должны быть жестокие меры ответственности"… Но без запретов! 

Учитывая, что профилактика не может быстро вылиться в нужные показатели, арсенал возможностей исполнительной власти крайне ограничен. Приходится включать фантазию.

Последние идеи министра внутренних дел - балльная система, при первой же поимке пьяным за рулем изъятие автомобиля и пожизненное лишение "прав".

Посмотрим на каждое из предложений внимательнее. 

Балльная система - один из самых современных воспитательных инструментов, позволяющий водителю "одуматься" и исправиться. Плюс он охватывает все категории незаконопослушных, начиная от "гонщиков" и заканчивая теми же "пьяницами". Правда, для балльной системы потребуется техническая платформа, да и быстрого статистического эффекта для отчетов ждать не приходится.

Изъятие автомобиля при первом же "залете" звучит, конечно, угрожающе. И наверняка это кого-то остановит от поездки пьяным за рулем. Но как такое наказание соотносится с тяжестью совершенного деяния? Может, сразу и квартиру с дачей забирать или руки неверному отрубать? И что делать со всеми пьяными трактористами на колхозной технике, нанятыми по правилам и выпушенными в рейс с соблюдением процедур? И как не допустить волны возмущения при всех спорных случаях, которых у нас и при нынешнем положении дел немало? В общем, негатив может перекрыть весь позитив от такой меры. 

Наконец, пожизненное лишение права управления ТС. Здесь уж совсем непонятно, кого мы воспитываем - потенциальных "бесправников"? Ведь сейчас человека, лишенного права управления ТС на три года, от нового нарушения удерживает лишь мысль, что время пройдет и он снова будет ездить. А что будет держать в рамках пожизненно лишенного? Страх быть пойманным в стране, где в каждом отделении ГАИ некомплект кадров? 

Впрочем, у читателей может быть другая точка зрения на озвученные инициативы МВД. На прошлой неделе мы спросили: "Министр внутренних дел озвучил три возможные инициативы профилактики пьянства за рулем: балльная система, с первого раза изъятие автомобиля и пожизненное лишение "прав". Как вы думаете, что-то из названного будет эффективно?"

При откровенном пессимизме большинства (43%) с позицией "В стране, где пьют по 11 л алкоголя на душу населения, ничего не поможет" вторым по популярности (22%) оказался ответ "Достаточно балльной системы".

Однако и три следующих по количеству голосов варианта заслуживают внимания: все они предполагают жесткий подход к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Меньше всего сторонников (3%) нашлось у ответа "Достаточно пожизненного лишения".

Таковы взгляды на сегодняшний день. Но рано или поздно в борьбе с пьянством от "жэсточайших мер", лежащих на поверхности, мы придем к главному вопросу: почему у нас так популярен досуг в обществе алкоголя? Нет альтернативных вариантов времяпрепровождения; недостаточно денег на другой отдых; нет умственных способностей/желания/культуры по-другому получать удовольствие от жизни? А еще - кого устраивает такое положение дел? И ответы многим не понравятся.

Наталья Журавлевич, abw.by


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