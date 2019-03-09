Глава американских ВВС уходит в отставку 2 9.03.2019, 14:28

Хизер Уилсон

Фото: REUTERS

Она могла стать первой женщиной во главе Пентагона.

Глава военно-воздушных сил США Хизер Уилсон объявила, что покинет свой пост. Это вторая за последние несколько месяцев добровольная отставка высокопоставленного чиновника Пентагона - в декабре 2018 года свой пост покинул министр обороны Джеймс Мэттис.

Ожидалось, что именно Уилсон станет новым министром обороны США. Однако 8 марта она написала в "Твиттере", что покинет Пентагон. Свое решение Уилсон объяснила тем, что ей предложили возглавить Техасский университет в Эль-Пасо, передает BBC.

В своих сообщениях она отметила, что гордится прогрессом, достигнутым ВВС США под ее руководством.

Трамп уже принял отставку Уилсон. У себя в "Твиттере" президент США поблагодарил ее за проделанную работу и поздравил с назначением на пост главы университета. "Хизер проделала выдающуюся работу во главе военно-воздушных сил", - отметил он.

В сообщении, опубликованном Пентагоном, уточняется, что Уилсон продолжит работать до 31 мая, чтобы спокойно передать дела своему преемнику. При этом пока не известно, кто им станет.

Агентство Франс Пресс отмечает, что в прошлом году появились сообщения о недовольстве Уилсон планами Трампа создать отдельные космические войска. Однако в итоге их было решено подчинить военно-воздушным силам, что предположительно устроило ее.

В свою очередь агентство Рейтер пишет, что Уилсон считалась сторонницей Мэттиса и поддерживала его стремление проводить более жесткую политику в отношении России и Китая. Именно разногласия с президентом на этот счет стали причиной отставки министра.

По данным агентства, Уилсон была главным претендентом на пост нового министра обороны США - в случае назначения она стала бы первой в истории женщиной на этой должности. Теперь же постоянное назначение на пост может получить Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра с момента отставки Мэттиса.