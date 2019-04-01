Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть 1.04.2019, 16:00

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Российские «игры» с нефтяными пошлинами продолжаются.

Снизив их с 1 февраля т.г., наша восточная соседка увеличила их через месяц, что заставило и нашу страну произвести аналогичные действия. На этот раз Россия снова их подняла, хотя при реализации налогового маневра в российской нефтянке законодательством предусмотрено постепенное снижение нефтяных пошлин, пишет «Экономическая газета».

Как объясняют эти действия российские эксперты, их причина – рост мировых цен на нефть, вызванный вступлением в силу нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. При этом он превысил запланированное снижение экспортных пошлин, что и позволило их повысить. Естественно, такое развитие событий на руку нашей стране, которая получит дополнительные средства в бюджет. А мы на них уже и не рассчитывали.

Правда, если предыдущее увеличение экспортных пошлин на нефть составило приблизительно 13%, с 80,7 USD до 91,2 USD за 1 тонну, то теперь рост оказался не таким значительным – на 6,8%, с 91,2 USD до 97,4 USD за 1 тонну. В Российской Федерации о повышении стало известно 15 марта 2019 г. после появления соответствующего сообщения на сайте Минфина РФ.

Наше «нефтяное» постановление Совмина от 27.03.2019 № 199 (а они у нас принимаются практически каждый месяц), было официально опубликовано лишь 28 марта т.г. При этом величина новых нефтяных пошлин в России и Беларуси всегда совпадает, что наблюдается и сейчас.

С 1 апреля 2019 г. размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при вывозе их за пределы ЕАЭС в Беларуси составит 97,4 USD за 1 тонну – для нефти и темных нефтепродуктов, в т.ч. мазута (было – 91,2 USD), 53,5 USD за 1 тонну (после 50,1 USD) – для так называемого прямогонного бензина и 29,2 USD за 1 тонну (после 27,3 USD) – для светлых нефтепродуктов и масел.