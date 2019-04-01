Белорусы пересядут на Ford европейской сборки? 1 1.04.2019, 22:37

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Что будет с маркой после ухода с российского рынка.

Новость о прекращении производства легковых моделей Ford в России поставила множество вопросов перед «фордоводами» и поклонниками бренда. Что будет с гарантией и запчастями? Можно ли еще купить новый Ford в Беларуси? И не исчезнет ли в связи с такими событиями белорусский дилер Ford? Представители компании-дилера «Атлант-М «Боровая» дали tut.by исчерпывающие ответы на все эти вопросы.

Марина Рудакова, управляющий дилера Ford «Атлант-М «Боровая» преисполнена оптимизма: «Ситуация неприятная, но не критичная — мы планируем реализовать все легковые модели, которые будут произведены в 2019 году»

1. Что происходит?

Корпорация Ford глобально реорганизуется, и это происходит не только в России, но и в Европе, и на всех остальных рынках присутствия. Сокращаются издержки, оптимизируется модельный ряд: Ford намерен сократить количество моделей и выйти из неприбыльных сегментов рынка. В среднесрочной перспективе ставка делается на электромобили и беспилотники, а в краткосрочной — на сегмент SUV, стремительно набирающий популярность.

В связи с этим многие неперспективные заводы закрываются: запланирована остановка производства моделей C-MAX и Grand C-MAX в немецком городе Зарлуи, а во Франции, в городе Бордо, будет свернут выпуск автоматических трансмиссий. Одним из пунктов глобальной программы реорганизации стало закрытие производства легковых моделей Ford в России — оно так и не смогло выйти на прибыльность, что также стало одной из веских причин.

2. Чем чревато для покупателей?

Для покупателей новых легковушек Ford — абсолютно ничем. Корпорация Ford сворачивает производство легковых моделей в России, но это будет происходить постепенно, и автомобили еще будут в продаже примерно до сентября 2019 года. Однако нужно учитывать, что производство моделей EcoSport и Fiesta уже остановлено, поэтому их остаются считаные единицы (последний EcoSport в ближайшее время будет передан покупателю). Но с остальными моделями ситуация более оптимистичная: Mondeo будет производиться примерно до мая, Explorer — примерно до июня, а бестселлеры Focus и Kuga планируют собирать до августа. Так что новые легковушки Ford по-прежнему будут продаваться и попадут в годовой отчет, причем далеко не на последних позициях.

Популярный Ford Focus будет производиться до августа 2019 года, поэтому автомобилей хватит всем желающим

3. Ждем «черную пятницу»?

Логично предположить, что если производство прекращается, то производителю выгодно объявить «ликвидацию склада». Будет ли распродажа новеньких легковушек Ford по сниженным ценам?

— В 2019 году мы намерены выполнить все контрактные обязательства перед корпорацией Ford по продаже легковых моделей в полном объеме, — прокомментировала ситуацию заместитель директора «Атлант-М «Боровая» по развитию розничного бизнеса Марина Кирий, — но, уверена, устраивать ценовой демпинг для этого не понадобится.

Мы предлагаем качественные автомобили в хороших комплектациях по привлекательной цене, используем широкий ряд дополнительных финансовых инструментов — и это позволяет прогнозировать хорошие продажи при нынешней ценовой политике. Иначе говоря, «сбывать» автомобили мы не будем: результаты первого квартала показывают, что спрос был, есть и будет, пока авто есть в наличии».

Эти слова подтверждает и статистика продаж: если в 2016 году на белорусском рынке Ford занимал 13-е место с 488 реализованными авто, то в 2017-м было реализовано уже 680 автомобилей. Ну, а по результатам 2018 года Ford практически удвоил продажи в Беларуси (1110 авто), и вошел в топ-10. Так что оптимизм дилера вполне обоснован: несмотря на закрытие производства, легковушки Ford найдут своего покупателя.

4. Что будет с гарантией и запчастями?

«Уверяем, владельцы Ford не почувствуют никаких негативных изменений, — рассказала управляющая компанией-дилером «Атлант-М «Боровая» Марина Рудакова. — Все гарантийные и постгарантийные обязательства по-прежнему будут выполняться в полном объеме. Также сохраняется регулярность поставок оригинальных запасных частей и их ассортимент. Это же касается и владельцев подержанных автомобилей Ford, которые составляют значительную часть клиентов нашей СТО».

5. Что будет с дилером Ford в Беларуси?

Ответим сразу: с ним все будет хорошо! И ответ на вопрос «а почему?» кроется в кодовом слове — «Транзит». Точнее, Transit. Коммерческая линейка Ford демонстрирует невиданные успехи: в прошлом году «Транзиты» во всех многочисленных модификациях составили порядка 40% от общего объема продаж. В этом году в «Атлант-М «Боровая» планировали увеличить количество реализованных Transit в два раза — и результаты первого квартала говорят о том, что эти планы вполне реальны. Предлагая модель в большом количестве модификаций, в том числе и уникальных (полный привод, к примеру), а также с разнообразными надстройками, «под ключ», что удобнее в случае лизинговых операций, дилер очень оптимистично смотрит в будущее. Да, легковушки постепенно уходят, но основным «кормильцем» пока будет Transit, а в скором времени к нему должны добавиться модели Tourneo и Custom. «Нужно также учитывать, — рассказал Юрий Поздняк, заместитель директора по корпоративным продажам, — что в этом году появятся еще несколько новых модификаций Transit, что позволит полнее удовлетворить требования заказчиков».

Легковушки Ford российской сборки уходят с рынка СНГ, но сейчас идут переговоры о поставках с других рынков — к примеру, с европейского. Так что у белорусов появляются шансы познакомиться с Ford Focus четвертого поколения

6. С легковушками можно прощаться?

— Ни в коем случае! Ford не уходит из Беларуси, он реорганизуется, — полна оптимизма управляющая «Атлант-М «Боровая» Марина Рудакова, — у российских легковушек Ford есть свои поклонники, однако не стоит забывать, что Ford — компания глобальная и у нее очень широкий модельный ряд. Поэтому сейчас мы ведем активные переговоры о возможных поставках, к примеру, европейских моделей Ford. Тот же Focus четвертого поколения, уверена, превзойдет все ожидания — таких машин попросту нет на нашем рынке. Но цикл переговоров только начинается, поэтому пока мы не можем дать более подробной информации ни о возможных моделях, ни, тем более, о предполагаемых ценах. Естественно, в наших интересах сохранить их такими же привлекательными, как сейчас, или хотя бы к минимуму свести удорожание. В любом случае, мы нацелены на развитие Ford в Беларуси, ищем разнообразные варианты — и сейчас, к примеру, уже довольно далеко продвинулись в процессе возвращения на белорусский рынок пикапа Ranger».

В общем, без паники: окончание российского производства легковушек Ford на данный момент не меняет ничего в ситуации по нашему рынку. Уход моделей EcoSport и Fiesta массового покупателя вряд ли сильно опечалит, и остальные модели по-прежнему есть в продаже. Ближе к осени, возможно, начнутся скидки и акции, но пока все так же, как и было раньше. А вот появятся ли у нас легковушки Ford с других рынков, мы узнаем уже летом — и, надеемся, «Атлант-М «Боровая» сможет приятно удивить всех.