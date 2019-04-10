Алексей Диковицкий: Обыски не остановят работу «Белсата» 10.04.2019, 11:10

Алексей Диковицкий

Фото: belsat.eu

Репрессии против журналистов, а также преследование защитников Куропат - события одной цепи.

Власти зачищают информационное поле перед предполагаемыми «выборами». Так в интервью «Радыё Рацыя» прокомментировал вчерашний обыск в минском офисе «Белсата» вице-директор телеканала Алексей Диковицкий. Он отметил, что репрессии против журналистов различных изданий, а также преследование защитников Куропат - это события одной цепи:

- Стоит помнить также о том, что в прошлом году наши коллеги пострадали по так называемому «делу БелТА». Это было очень масштабное преследование независимых СМИ. Даже было как-то странно, что мы тогда не попали под этот каток репрессивной машины. Сейчас же, наверное, власти решили начать уголовное дело, очередь дошла и до нас.

Алексей Диковицкий также отметил, что такие действия властей не способны остановить работу телеканала:

- Такие шаги, хоть и очень неприятные для нас, но, естественно, они не могут остановить работу «Белсата». Особенно сейчас, на таком уровне технологического развития, которое значительно выше, чем 11 лет назад. Теперь можно снимать на мобильный телефон, можно гораздо легче пересылать видео и так далее. Реального влияния на качество работы «Белсата» такие вещи не имеют. Они направлены на то, чтобы навредить хотя бы в каких-то мелких вещах.

Вчера в течение 4 часов в минском офисе «Белсата» проводили обыск. Милиционеры пытались ворваться в помещение с помощью спиливания дверей «болгаркой». Свои действия они объяснили постановлением Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по обвинению «Клевета».