В Польше становится все больше белорусов 10.04.2019, 14:17

В сравнении с 2017 годом количество белорусских граждан, переехавших жить в Польшу, увеличилось почти вдвое.

По данным Управления по делам иностранцев, число граждан Беларуси, имеющих документы, которые дают право на долгосрочное пребывание в Польше, достигло 21,5 тысячи. Теперь белорусы – вторая по величине группа иностранцев в Польше после украинцев, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на polsha24.com.

Большая часть (15 тысяч) белорусских граждан получила постоянный вид на жительство на основании наличия польских корней и карты поляка, владельцам которой проще получить польское гражданство.

В большинстве своем в Польшу перебирается молодежь. Приблизительно 59% белорусов в Польше – в возрасте 20 – 39 лет, 23% – 40 – 59 лет, 14% моложе 20 лет. Мужчин (11,6 тыс.) немного больше, чем женщин (9,8 тыс.).

Большинство белорусов живет в Мазовецком воеводстве – 7,3 тысячи человек. На втором месте – Подляское (4,5 тысячи человек).

Действующие документы, дающие право на проживание в Польше, имеют на сегодняшний день 383 тысячи иностранцев. Среди них больше всего украинцев – 187 тысяч, белорусов – 21,5 тысячи, немцев – 21 тысяча, вьетнамцев и россиян – по 12 тысяч. Приведенные цифры не включают людей, пребывающих в Польше на основании виз.