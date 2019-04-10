Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет 1 10.04.2019, 18:29

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Alfa Romeo Canguro

Фото: alfaromeo.it

Как менялись дизайн и стандарты красоты в индустрии.

Истории автопрома уже больше сотни лет. Как выбрать самые яркие творения инженеров за целую эпоху? Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века. В международное жюри вошло 55 экспертов: дизайнеры и историки, руководители концернов и журналисты, инженеры и автогонщики, пишет autonews.ru.

Опираясь на этот список, можно проследить, какие автомобили вызывали больше всего восхищения в каждом десятилетии.

От конной повозки — к скорости и роскоши

Примерно до середины 1920-х годов автомобили напоминали конные экипажи. Однако строительство асфальтированных дорог привело к появлению элегантных, с низкой посадкой автомобилей, которые стали символом эпохи «ревущих двадцатых». Самыми красивыми представителями того времени стали две модели компании Bugatti.

Bugatti Type 35, также известная как Pur Sang («Чистокровная»), — маленькая, изящная гоночная машина, которая за семь лет своего существования выиграла 1800 гонок и установила 47 рекордов.

Bugatti Type 35

Фото: bugatti.com

Вторая модель — образец роскоши Bugatti Type 41 Royale. Компания выпустила Royale всего в шести экземплярах. Это самый большой легковой автомобиль в мире — длина его кузова составляет 6,4 метра. Для сравнения: у джипа Ford Expedition — рекордсмена по длине среди серийных джипов — этот показатель равен «всего» 5,76 метра. Добавим, что габариты никак не сказались на способности «королевского» автомобиля разгоняться до 300 км/ч.

Bugatti Type 41 Royale

Фото: bugatti.com

Конкуренцию на конкурсе автокрасоты Bugatti в те годы составляют Alfa Romeo 6C, Delage D8 и Horch 8. Все автомобили также отличают длинный кузов и элегантный, роскошный дизайн эпохи Гэтсби.

Вперед, в будущее

В 1930-е годы конструкторы работали над аэродинамикой, что привело в конце десятилетия к созданию стиля stream-line (дословно — «линия обтекания»). Среди первых красавцев того времени — представительский Lincoln Continental и вновь Bugatti, модель Type 57.

Bugatti Type 57

Фото: bugatti.com

Тогда же созданы еще две удивительные машины. Первая — Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Coupe, выпущенный в 1934-м в единственном экземпляре и сразу получивший первое место на конкурсе элегантности в Каннах. Второй уникальный автомобиль — Phantom Corsair. Это шестиместное купе так и не было запущено в производство, но прославилось благодаря футуристическому дизайну: закрытые обтекаемые крылья, составляющие единое целое с кузовом, электрические кнопки вместо дверных ручек, индикация открытия дверей и включения света и радио. Обе модели выставлены в автомобильных музеях как образец уникального дизайна.

Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Coupe

Фото: rolls-roycemotorcars.com

Phantom Corsair

Фото: autowp.ru

В стиле Ponton

Вторая мировая война привела к важной инновации в дизайне автомобилей: стилю Ponton. Это была кульминация десятилетней тенденции к объединению передних и задних крыльев в единую непрерывную линию. Первой машиной в стиле «понтон» на массовом рынке в 1946 году стала советская «Победа-20». «Понтон» на ближайшие 20 лет определил образ автомобиля. Образцами стиля того времени эксперты Auto Bild назвали, например, Porsche 356 и Cisitalia 202.

Cisitalia 202

Фото: pininfarina.it

Отдельно стоит упомянуть автомобиль, который был создан именно как продукт военного времени и серьезно отличался от своих собратьев. Это американский внедорожник Willys MB.

Willys MB

Фото: autowp.ru

Время плавников

1950-е годы — расцвет «плавникового» стиля. Его также называют «аэростиль» или «детройтское барокко». Его особенность заключается в наличии у автомобиля парных хвостовых плавников, которые позволяют смягчить «горб» крышки багажника. Машины той эпохи отличались хищным стремительным силуэтом, приземистой посадкой и причудливого дизайна фарами и бамперами. В автомобильном дизайне угадывались черты надвигающейся космической эпохи.

Легендой этого десятилетия называют Cadillac Eldorado. Более массовая, но знаменитая и яркая представительница «плавникового» стиля — Plymouth Fury 1958 года. Она стала прообразом героини романа Стивена Кинга «Кристина» и превратилась в объект поклонения.

Cadillac Eldorado

Фото: cadillac.com

Стоит вспомнить и европейских дизайнеров. В то время как Америка делала упор на гигантские размеры и чванливую эстетику, в Старом Свете конструкторы переходили на более компактные и экономичные формы. В списке самых красивых европейских машин 50-х годов — Citroen DS, получивший неофициальное имя «Богиня», и спортивный Mercedes 300SL с необычными, открывающимися вверх дверьми. Автопроизводители по обе стороны океана также начали экспериментировать с цветами — от пастельных оттенков до разноцветной окраски.

Citroen DS

Фото: citroen.com

Прощание с аэродинамикой

Гигантские, подобные космическим кораблям или океанским лайнерам автомобили в 1960-е годы уступают место более простым и экономичным моделям. В США появляется класс недорогих спортивных машин для молодежи — pony cars. Культовыми его представителями стали Ford Mustang и Chevrolet Camaro.

В Европе самыми красивыми автомобилями эпохи названы, например, модели компаний Alfa Romeo (Canguro, Junior, 33 Stradale), Ferrari (250 GTO и 512 Berlinetta Speciale) и легендарная модель Porsche — 911.

Alfa Romeo Canguro

Фото: alfaromeo.it

Машины 1960-х годов в рейтинге журнала Auto Bild собрали больше всего призовых мест, включая и лидера списка — Jaguar E-Type. Этот автомобиль также занял первое место в народном голосовании британского издания The Telegraph.

Jaguar E-Type

Фото: jaguar.com

Цвет на любой вкус

Автомобильный дизайн развивается не в вакууме, поэтому нефтяной кризис 1970-х годов отразился и на облике автомобилей. Прощальным приветом ушедшей эпохи стал Pontiac Firebird, после чего в США также перешли к разработке компактных машин, чтобы конкурировать с европейцами. Жесткие линии и острые края стали стилистической нормой дизайна.

В 1970-х автопроизводители продолжают эксперименты с цветом. После того как Porsche выпустили модель 911 в 39 оттенках на выбор, на рынок вышли желтые, оранжевые, синие, зеленые и даже красные — традиционный цвет гоночных машин — автомобили.

Эталоны красоты 1970-х годов — швейцарская марка Monte Verdi, De Tomaso Mangusta или Lancia Stratos HF.

De Tomaso Mangusta

Фото: autowp.ru

Металлические коробки

1980-е годы стали эпохой универсального, «коробочного» дизайна. На первый план вышли проблемы безопасности и экономии топлива. Это десятилетие можно назвать периодом, когда цвет умер: на смену ярким краскам пришли металлические оттенки. Радуют глаз в эти годы Fiat Panda, Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach.

Lamborghini Countach

Фото: lamborghini.com

Экономика обтекаемости

Еще десять лет спустя плавные изгибы и очертания переживают эпоху ренессанса. Особенно это заметно у дорогих спортивных автомобилей, как, например, Porsche 911 или более скромная Mazda Miata.

Автомобильная мода оказывается столь же цикличной, как и мода на одежду: элегантные линии 1930-х и 1960-х годов снова становятся востребованными. Возврат к аэродинамическим формам был вызван поиском способов сделать автомобили более экономичными. Поиск гладких, обтекаемых форм останется актуальным и в ближайшем будущем.

Среди классических автомобилей 90-х годов — Audi TT, Aston Martin DB7 и BMW 8-й серии, одна из моделей которой, Z8, также вошла в рейтинг Auto Bild.

Aston Martin DB7

Фото: astonmartin.com

Смешались в кучу

2000-е ознаменовались взрывом автомобильного дизайна во всех формах и стилях. С одной стороны, в эти годы популярен обтекаемый, каплевидный Lexus RX, в облике которого прослеживаются стилистические черты 1930-х годов. С другой — спросом пользуется наследник жестких и четких линий 1970–1980-х годов Range Rover.

Разнообразие форм тем не менее не повлекло разнообразия оттенков. Самыми популярными цветами стали белый, серебристый, черный и серый.

Кто лидирует на конкурсе красоты? Aston Martin DB9.

Aston Martin DB9

Фото: astonmartin.com

Наши дни

В топ-100 красавцев текущего десятилетия попали спортивные Bentley Continental Convertible, Corvette Stingray C7 и BMW i8, представительский Rolls-Royce Wraith и бессменный Jaguar E-Type. Получается, что обтекаемые линии, футуристический дизайн и элементы роскоши по-прежнему в моде, как это было в 1950-х и 1990-х. Ожидает ли нас после этого возврат к минимализму, четким линиям и простоте 1970–1980-х годов? Продолжаем наблюдать.