Соперник Нетаньяху признал поражение на выборах в Израиле 10.04.2019, 22:19

Лидеры центристского блока «Кахоль-лаван» заявили, что уважают решение избирателей, но борьба еще не закончена.

После парламентских выборов в Израиле соперник действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц признал свое поражение. Он и второй лидер нового центристского блока "Кахоль-лаван" экс-министр финансов Яир Лапид заявили вечером в среду, 10 апреля, что уважают решение народа, передает DW.

В то же время Ганц подчеркнул, что борьба еще не закончена и теперь предстоят переговоры с другими политическими силами.

Биньямин Нетаньяху заявил о "невообразимом успехе" на выборах.

Согласно предварительным результатам голосования после подсчета 99,86 процента избирательных бюллетеней, и возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд", и "Кахоль-лаван" набирают примерно по 30 процентов голосов, что соответствует 35 депутатским мандатам (из 120) для каждой политической силы.

Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в кнессет лидирует "Ликуд" Нетаньяху, который обеспечивает себе 65 мест в парламенте.

Первые экзитполы накануне вечером также не выявили очевидного победителя. По информации израильского телевидения, партия "Ликуд" должна была получить от 33 до 36 мандатов, представители блока "Кахоль-лаван" - от 36 до 37 мест. Сразу после объявления результатов экзитполов и Ганц, и Нетаньяху объявили о победе своих сторонников.

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, после подсчета голосов, отданных военными и дипломатами.

Явка на нынешних выборах составила 67,9 процента избирателей. Четыре года назад в голосовании приняли участие 71,8 процента граждан Израиля, имеющих право голоса.

Президент Израиля проведет консультации с парламентскими партиями

После голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции, поскольку ни одна из партий не получила более 61 места из 120 в парламенте. Президент Израиля Реувен Ривлин после официального оглашения результатов выборов проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет. Он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Первоначально выборы в кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года. Однако в декабре 2018 года главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент. Парламентский кризис был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.