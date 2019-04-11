Reuters: Президент Судана ушел в отставку 3 11.04.2019, 11:11

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Омар аль-Башир

Фото: Zhang Ning / Xinhua / Zumapress / Global Look

Военные приняли решение отстранить президента и распустить правительство на фоне массовых протестов.

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране, сейчас ведутся консультации по созданию переходного военного совета для управления республикой. Об этом сообщают источники Reuters в правительстве Судана, а также губернатор одной из провинций страны (перевод – РБК).

Министр промышленности провинции Северный Дарфур Адель Махджуб Хусейн заявил телеканалу Al-Hadath, что все высшие военные чины прибыли в столицу Хартум, чтобы «заставить аль-Башира покинуть свой пост».

Командование армии Судана провело встречу 11 апреля в Хартуме, на которой было решено отстранить аль-Башира и его окружение от власти, а также распустить правительство. По данным СМИ, после этого были арестованы премьер-министр страны Мухаммад Тахир Айла, бывший вице-президент Али Осман Таха, губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн и охрана президента.