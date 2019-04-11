Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца 1 11.04.2019, 16:26

1,187

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

«Тунеядцы» платят каждый день ряд косвенных налогов.

Юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко рассказал «Радыё Рацыя» про то, как гомельчанка Мария Тарасенко стала первой в Беларуси «тунеядкой», которая подала в суд на чиновников. О том, что ее включили в список «не занятых в экономике», она узнала в январе этого года от работников ЖЭУ.

Женщина считает, что она ежедневно покупает товары, пользуется какими-то услугами, и, соответственно, платить ряд косвенных налогов. Таким образом, в экономике она все-таки занята.

Не так давно Мария Тарасенко получила официальное письмо из «тунеядской» комиссии при администрации Железнодорожного района Гомеля, в котором сообщается, что она исключена из списка людей «не занятых в экономике».

Как рассказал Леонид Судаленко:

- Когда Марию внесли в список «тунеядцев», она подала в суд на чиновников из комиссии, чтобы обязать признать их действия неправомерными, а ее исключить из «черного» списка. Суд тогда вообще отказался рассматривать иск, так как это находится не в его компетенции. Мол, поскольку в декрете о «тунеядцах» не прописана процедура обжалования, то и у Марии Тарасенко нет права что-то обжаловать.

Но тут надо понимать, что Конституция дает право обжаловать любые действия должностных лиц государственных органов. И если белорусский правитель не предусмотрел такого права в декрете, то в таком случае нужно руководствоваться Основным законом. Для суда декрет Лукашенко - это Библия, которая не обсуждается. А мы говорим, что декрет - это никакая не Библия, он противоречит нормам Конституции.

- Теперь Мария Тарасенко уже исключена из списка «тунеядцев»...

- Мария обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, и на этот раз он был принят к рассмотрению. И в то же время ее исключили из списка «не занятых в экономике». Таким образом они дают понять женщине, чтобы она прекратила свое сражение. Чиновники боятся тех, кто идет до конца.

Но мы будем продолжать борьбу, ведь сегодня дело не только в Марии Тарасенко. Власть говорила, что сейчас в стране насчитывается около 500 тысяч «тунеядцев». Затем прозвучала цифра - 425 тысяч. Где эти люди? Видимо, боятся предъявлять претензии абсолютно всем людям, которые по тем или иным причинам не работают. Боятся накалять обстановку, так как если бы жировки с новыми тарифами получили полмиллиона человек, которые имеют и не имеют жилье в собственности, то, полагаю, народ падал бы свой громкий голос. Но и в этой ситуации нужно требовать полной отмены декрета.