За год блокировки Telegram нарастил свою аудиторию в России 2 13.04.2019, 12:17

Мессенджер остается в тройке мобильных приложений для обмена сообщениями.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, пишет РБК. На первом и втором местах находятся WhatsApp и Viber.

Согласно им, рост аудитории Telegram в России наблюдается с сентября прошлого года. До этого скачок аудитории мессенджера произошел апреле 2018-го, когда столичный Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram на территории России. Сервис тогда отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. После этого мессенджер стал использовать встроенные методы обхода блокировок, а Роскомнадзор — вносить в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов облачных провайдеров, в том числе Amazon Web Services и Google Cloud. Часть из них Telegram использовал, чтобы, несмотря на запрет, продолжить работу в России.

До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2,2 млн жителей крупных городов в возрасте 12–64 лет. Однако уже в апреле 2018-го, согласно расчетам экспертов, аудитория Telegram выросла до 3,7 млн. Примерно столько же постоянных пользователей было у приложения в следующем месяце (3,6 млн).