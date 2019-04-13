Что в космосе может Беларусь? 3 13.04.2019, 12:52

Времена космической гонки давно прошли, однако именно сейчас индустрия высоких полетов набирает обороты.

С кем и куда шагает современный космос, и где во всей этой новой космической лихорадке место нашей стране - разбирался «Белсат».

Успешным запуском и посадкой новой американской сверхтяжелой ракеты «Falcon Heavy» частной компании «SpaceX» отметили нынешний всемирный день космонавтики.

Помимо безупречного старта и вывода спутника на орбиту впервые в истории удалось посадить на Землю сразу три ступени! «Falcon Heavy», построенная предпринимателям Иланом Маском, относится к классу самых сложных сверхтяжелых ракет.

Своими дерзкими проектами предприниматель уже перевернул космическую игру и неоднократно доказал: космос – дело частное! Такого же мнения и ряд миллиардеров и визионеров, которые давно почувствовали перспективы космического масштаба.

Ричард Бренсон, руководитель «Virgin Galactic»:

«Знаете, в течение 20 лет цена на путешествие в космос будет снижаться. Пока это, конечно, дорого, но, похоже, совсем скоро будет стоить 30 тысяч долларов. Но даже сейчас есть желающие заплатить «Virgin Galactic» миллион долларов».

Космический клондайк сейчас видят и совсем небольшие страны, которые пристально занимаются собственными программами. Последний пример – вчерашнее крушение израильского зонда «Beresheet», который долетел до Луны, но не сумел сесть.

Офер Дорен, руководитель космической программы Израиля:

«Мы закончили анализ данных телеметрии. Похоже, отказал один из инерционных блоков измерения, это повлекло цепь проблем и отключение двигателя. Однако все же мы достигли невероятного успеха в доставке космического аппарата на Луну».

А знают ли на улицах Минска о космические успехах Беларуси?

«У нас нет никаких, или я не осведомлен о каких-то космических достижениях. Только во времена СССР».

«Если найдется такой Илон Маск у нас – то, конечно, я только за! Чтобы он развивал космонавтику в Беларуси, но пока проблемы страны в том, чтобы развить хотя то, что имеем на Земле».

«За последнее время я не знаю… Ну там же спутники делают… А из прежнего – Климук».

«Насколько я помню, раз уже пытались говорить, что Беларусь космическая держава, но что-то не получилось ничего из этого».

Несмотря на скепсис, наша страна имеет собственную космическую программу, спутники и научный потенциал, который можно развивать.

Что же до людей, которыми стоит гордиться, то здесь лучше припомнить не советское время, а нашего соотечественника, академика Бориса Кита, который был причастен к запускам миссии «Apollo» на Луну, и первый в мире написал учебник о ракетном топливе. Его имя заложено в капсуле времени лучших ученых мировой космонавтики, а Василь Быков считал Бориса Кита белорусом номер один во всем мире!