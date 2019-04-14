В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли глобальные сбои 14.04.2019, 18:31

Проблемы с доступом к социальным сетям затронули многие районы мира.

В работе трех социальных сетей – Facebook, Instagram и WhatsApp – в воскресенье произошел сбой, который, в частности, отразился на мессенджере Facebook, сообщает «Голос Америки».

По данным сайта Downdetector.com, отслеживающего отключения интернет-ресурсов, сбои Facebook начались в 6:30 по американскому восточному времени (13:30 по белорусскому времени) и затронули многие районы мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и с Филиппин.

Нормальная работа социальной сети для большинства пользователей, судя по всему, была восстановлена к 9 часам утра по американскому восточному времени (16 часам по белорусскому времени).

Агентство Associated Press направило в Facebook письмо с просьбой прокомментировать причины сбоя.

Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в «Твиттере».

Напомним, что Facebook приобрел Instagram in 2012 году, а WhatsApp – в 2014-м.

На сайте Facebook говорится, что количество активных ежедневных пользователей социальной сети превышает 1,52 миллиарда.