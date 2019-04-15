Сегодня в 18.00 в Минске начнется молебен за избавление Беларуси от лукавого

Сегодня в 18.00 в Минске начнется молебен за избавление Беларуси от лукавого7
- 15.04.2019, 8:54
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Место сбора участников молебна - возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).
Молебен в защиту нашей страны и нашей веры пройдет в Минске сегодня, 15 апреля.
Партия «Народная Грамада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса, выступила с обращением:
— Лукашенко продолжает уничтожение Мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах. По приказу безумного диктатора по могилам расстрелянных белорусов ездит строительная техника. Сломаны и осквернены более 150 крестов, установленных на захоронениях людьми, которым дорога память.
Накануне Пасхи, во время Великого поста сатанинская власть объявила войну главному символу христианства. Самозванец демонстративно плюет на веру и традиции белорусов.
Призываем тех, кто не хочет больше терпеть безумные поступки правителя-самодура, собраться в понедельник 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38). Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого, и за здравие брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского.
Приходите с крестами, свечами и иконами.
Защитим нашу веру.
Слава Иисусу Христу!
Жыве Беларусь!
Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).
4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.
Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.
12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.