Сегодня в 18.00 в Минске начнется молебен за избавление Беларуси от лукавого 7 15.04.2019, 8:54

4,212

Фото: nn.by

Место сбора участников молебна - возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

Молебен в защиту нашей страны и нашей веры пройдет в Минске сегодня, 15 апреля.

Партия «Народная Грамада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса, выступила с обращением:

— Лукашенко продолжает уничтожение Мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах. По приказу безумного диктатора по могилам расстрелянных белорусов ездит строительная техника. Сломаны и осквернены более 150 крестов, установленных на захоронениях людьми, которым дорога память.

Накануне Пасхи, во время Великого поста сатанинская власть объявила войну главному символу христианства. Самозванец демонстративно плюет на веру и традиции белорусов.

Призываем тех, кто не хочет больше терпеть безумные поступки правителя-самодура, собраться в понедельник 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38). Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого, и за здравие брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского.

Приходите с крестами, свечами и иконами.

Защитим нашу веру.

Слава Иисусу Христу!

Жыве Беларусь!

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.