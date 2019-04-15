МТЗ продолжает работать на склад 3 15.04.2019, 17:38

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Запасы готовой продукции выросли сразу на 62%.

Отчетность МТЗ свидетельствует, что предприятие в 2018 году нарастило выручку на 16%, до 1,5 млрд рублей. Однако чистая прибыль завода за год сократилась в 13 раз, до 5,2 млн, пишет officelife.media.

На финансовый результат оказали влияние списания курсовой разницы в объеме 171 млн рублей и выплаты процентов по кредитам в объеме 39,7 млн.

При всех издержках предприятию удалось нарастить собственный капитал на 2,2%, до 890 млн рублей.

Обязательства по кредитам за год выросли умеренно — на 2,8%, до 526 млн.

МТЗ резко нарастил запасы готовой продукции — на 62%, до 140 млн рублей.

И хотя предприятие смогло сократить дебиторскую задолженность на 8%, ее объем остается угрожающим — 870 млн рублей.