Евгений Афнагель: Ситуация на самом деле тревожная 15.04.2019, 19:53

Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Нам всем стоит задуматься.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель прокомментировал свое задержание накануне молебна у администрации Лукашенко, а также призвал белорусов активнее защищать Куропаты.

- Ко мне подошли в центре города на остановке общественного транспорта буквально за минут 10-15 до молебна за избавление Беларуси от лукавого. Спросили, есть ли документы и попросили показать, что у меня в рюкзаке, мотивируя это тем, что в этом районе была совершена якобы какая-то кража. Очень невнятно это было сказано. После досмотра мы просто стояли. Я спросил, могу ли идти или же задержан? Они сказали «нет, не могу», и минут 30 мы просто стояли рядом с остановкой, они с кем-то переговаривались, а потом сказали, что я свободен.

- То есть они ждали, когда закончится молебен?

- Да, думаю, причина в этом.

- Вы уже видели, как прошла акция?

- Ситуация на самом деле тревожная. Потому что в соцсетях мы видели тысячи возмущенных комментариев белорусов по поводу сноса крестов. В защиту Куропат высказывались и активисты, и иерархи всех христианских церквей, и известные общественные и культурные деятели. Но при этом защищать уничтоженные властью кресты почему-то выходят не так много людей.

Нам всем стоит задуматься над этим и задать себе вопрос: что мы будем делать в ближайшее время? Очевидно, что власти не просто уничтожают Куропаты, а уничтожают традиции нашего народа, веру и память. Вслед за этим будет идти и уничтожение независимости страны. И каждому из нас стоит задать себе вопрос: готов ли он защищать независимость страны, готов ли он рисковать, чем-то жертвовать для того, чтобы жить в свободной и независимой Беларуси? Потому что это не власть уничтожает кресты в Куропатах, это мы даем власти уничтожать кресты.

- Светлана Алексиевич сказала, что в защиту Куропат должны выходить не сотни, а сотни тысяч белорусов. Почему сами наши известные деятели культуры и науки не выходят защищать народный мемориал? Они ведь могли бы стать вдохновителями для многих людей, если бы вышли сами.

- Конечно, они смогли бы вдохновить белорусов. Но этот вопрос лучше адресовать им. Также стоит спросить у многих якобы независимых журналистов (кроме «Хартии-97», «Радыё Рацыя», «Белсата» и «Нового Часа»), почему они бойкотируют информацию о проведении молебнов и акций в защиту Куропат? Также вопросы стоит задать людям, которые написали сотни гневных комментариев, почему они не защищают мемориал. В «Фейсбуке» мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим. Защищать страну нужно не в виртуальном пространстве, а в реальном.

Напомним, 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.