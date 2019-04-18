Какие белорусские специалисты могут рассчитывать на работу в Германии? 2 Светлана Балашова

18.04.2019, 11:34

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Квалифицированные специалисты продолжат уезжать из Беларуси.

Эксперты Института социологии НАН Беларуси утверждают, что примерно 8—10% населения страны ежегодно ищут работу за границей, причем половине из соискателей нет тридцати лет. В последние годы заметна переориентация белорусских трудовых мигрантов с России на Польшу, Германию и другие страны ЕС.

Если изменений и либерализации рынка труда в ближайшее время не произойдет, квалифицированные специалисты продолжат уезжать из Беларуси в страны, где открываются лучшие перспективы. Эксперты отмечают, что многие из них на родину не вернутся…

Страна спасается от голода… кадрового

По данным Департамента по труду и миграции МВД РБ, Германия входит в число стран, в которые белорусы чаще всего отправляются на заработки. В течение прошлого года в эту страну для трудоустройства уехали 586 человек. Больше выехало только в Россию, Польшу, Литву и США. К слову, женщин туда отправляется в два раза больше, чем мужчин. Белорусы чаще всего трудоустраиваются в Германии по контрактам сроком до 6 месяцев. В основном белорусы трудятся в сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания.

«Дефицит квалифицированных кадров — это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда, — отмечает министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. — Решить ее за счет внутренних резервов, например, курсов переподготовки и повышения квалификации немецких работников, а также используя возможности, которые предоставляет объединенный рынок труда ЕС, не удастся. Нужна трудовая миграция из третьих стран. Речь идет об образованных людях, имеющих профессиональную квалификацию. Специалисты с высшим образованием и раньше при наличии ряда условий могли приезжать в Германию и искать здесь работу. С принятием нового закона такая возможность есть у всех мигрантов, имеющих признанное в Германии свидетельство о профессиональной квалификации».

Какие конкретно белорусские специалисты могут рассчитывать на работу в Германии?

— По новому иммиграционному закону все существующие ранее ограничения сняты, — утверждает ведущий специалист международного кадрового агентства UTESION-BY Маргарита Корнейчик. — Но шансы получить рабочую визу и вид на жительство в Германии будут по-прежнему выше у тех, в чьих способностях нуждается немецкая экономика больше всего. Информацию о спросе на те или иные профессии можно получить на специальном правительственном сайте. Хочу отметить главный принцип, действующий в Германии сегодня: если есть свидетельство о профессиональной квалификации, будь ты повар, слесарь или медсестра, — если такое свидетельство признается в Германии, есть реальная возможность переезжать сюда на работу. Однако правительство оставляет за собой право вводить ограничения по профессиям, если в тех или иных отраслях немецкой экономики начнется спад и увольнения.

Еще одно непременное условие — знание немецкого языка. Учитывается, конечно, и возраст трудового мигранта. Что касается знания языка, то речь идет о том, чтобы владеть немецким применительно к своей профессии: повару надо знать по-немецки одно, а слесарю — другое. Соответствующие языковые курсы будут предлагать зарубежные филиалы Гете-института и представительства немецких промышленных объединений. В идеале будущему трудовому мигранту надо бы иметь и уже подписанное трудовое соглашение с какой-нибудь немецкой фирмой. Подчеркну, это желательное, но не обязательное условие. Если человек еще не нашел себе место, он сможет все равно приехать в Германию и полгода искать здесь работу в соответствии со своей квалификацией. Но в течение этого срока он не будет иметь права на получение социальной помощи.

Где работа лучше, там и родина

Наш читатель 36-летний житель Речицы Дмитрий Котельников в 2017 году получил статус тунеядца. У него трое несовершеннолетних дочерей, поэтому вопрос собственного трудоустройства всегда был для него на первом месте. Дмитрий после школы окончил технологический техникум, позже на профессиональных курсах приобрел несколько «ходовых» специальностей. Почти десять лет он работал на одном из речицких производственных предприятий, а после кризиса 2010 года трудился в нескольких частных фирмах, как говорит он сам, «с переменной зарплатой». Заочно окончил кооперативный университет, получил диплом экономиста по коммерческой деятельности, но эта специальность пока осталась невостребованной. Вот что рассказал Дмитрий о своей работе в Польше, куда решил уехать за «длинным рублем»:

— Долго я разрывался между близкими. Некоторые родственники, у которых дети или мужья работали за границей, убеждали, что надо ехать, не раздумывая: в Речице перспектив улучшения жизни не предвидится. Родители отговаривали: «Ты там никого не знаешь, кто тебе даст работу с хорошей зарплатой?» Все-таки решил поехать. В первый раз устроиться не получилось: работу нашел через рекрутеров, но под Варшавой неожиданно несколько человек пригласил к себе на работу хозяин сельхозфермы. Отвез в хостел с ужасными условиями, платил за работу совсем не те деньги, которые обещал. Полгода я продержался, вернулся домой и начал искать работу самостоятельно.

Надо сказать, что польский язык я учил в течение нескольких лет и на курсах, и самостоятельно, так что с потенциальными работодателями мог общаться без переводчика. Почти два года назад нашел работу механика в большой мастерской по ремонту автомобилей в Гданьске.

Сейчас у меня совсем другая ситуация: все устраивает. Работа, можно сказать, почти всегда на улице. Рабочая одежда и обувь, которой я обеспечен на все времена года, — отличного качества. Кофе, чай, минеральная вода, бутерброды, пицца — для нас есть всегда в неограниченном количестве. Каждый день — бесплатный обед, которого хватает и на ужин. Оплата труда понятная: нет никакой уравниловки. У меня выходит примерно 1500 долларов «чистыми».

Хочу сказать главное: хорошие работники в Польше хорошо зарабатывают, а те, кто и в Беларуси ждал от Бога «выспетка» (пинка. — Авт.), то и тут «попиццот» еле наскребет. Здесь все зависит от тебя самого: конкретный капитализм в действии. Рабочий день официально составляет восемь часов, но если хочешь, то можно работать больше по времени — больше заработаешь. Есть всегда работа и в выходные дни, но мой хозяин платит, как за обычные рабочие. Никто в выходные работать не заставляет, но работодатель знает множество способов, как заинтересовать материально. Больничные листы оплачиваются, как и гражданам Польши. Медицинская страховка действует на все, кроме стоматолога.

Раньше я и представить себе не мог, что буду относиться к работе в чужой стране с гораздо большей ответственностью, чем на родине. Могу сказать, что сейчас у меня с работой любовь и полное взаимопонимание. Конечно, к жене, к дочерям очень тянет. Тяжело с ними расставаться после каждой короткой побывки в Речице. На моих друзей-белорусов, работающих в Польше, тоже наплывает ностальгия по родным, по привычной природе, по общению и отношению людей друг к другу.

Согласен, что у нас с поляками много общего, но все-таки мы разные, и это надо понимать и принимать. Сегодня в интернете можно прочитать десятки историй людей, отчаявшихся найти работу. Я хочу посоветовать не бояться уехать в страны ЕС. Да, здесь есть свои минусы, но точно могу сказать, что уважения к рабочему человеку со стороны государства гораздо больше, чем в Беларуси. Здесь можно с удовольствием работать и нормально жить.

Нужен врач? А он на вахте

В Беларуси врачи и медсестры по-прежнему входят в число работников, которые больше всего востребованы на рынке труда. В общереспубликанском банке вакансий на конец марта 2019 года находилось более трех тысяч вакансий врачей-специалистов и столько же вакансий медсестер. Минздрав планирует подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда. Эти меры необходимы для того, чтобы уменьшить отток из Беларуси высококвалифицированных врачей. Надо отметить, что в последнее время растет количество обращений в Минздрав за подтверждением дипломов для выезда и осуществления медицинской деятельности за рубежом. Такие документы запрашивают под различными предлогами около трехсот человек в год. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности, в Польше, Балтике, Германии, а также на Ближнем Востоке.

Например, в Германии сейчас увеличивается спрос на врачей и медицинских сестер из Восточной Европы для работы в реабилитационных центрах. Белорусские дипломы признаются в этой стране практически без экзаменов. Белорусские врачи, которые привлекаются к работе за рубежом, — это штучные специалисты высшей категории, представляющие высокотехнологичные виды медицинской помощи. Они выполняют сложные операции в области детской хирургии, нейрохирургии. Востребованы также анестезиологи-реаниматологи. Многие работают вахтовым методом в России, Литве и многих других государствах. Особенно много медиков уезжает из Гродненской, Брестской и Витебской областей.

— Недавно вернулась группа наших детских кардиохирургов — 15 белорусских специалистов две недели работали в Объединенных Арабских Эмиратах. Их заработок на группу составил 50 000 долларов, — рассказал на пресс-конференции замминистра здравоохранения Вячеслав Шило. — Конечно, каждый ищет для себя более высокую зарплату, и мы должны заинтересовать своих специалистов хорошим уровнем доходов. В ближайшее время вступят в силу законодательные нормы, изменяющие тарифную сетку при оплате труда отдельным категориям работников. Например, это будут востребованные хирурги и те, кто принимает участие в узкоспециализированных операциях. Перечень будет дорабатываться.

По мнению Вячеслава Шило, данные меры, а также повышение престижа профессии врача в обществе будут способствовать закреплению наших специалистов у себя на родине.

Конечно, хорошие врачи нам нужны в своей стране — всем и каждому. Но! Сколько уже лет ведутся разговоры о повышении престижа медиков, о достойной зарплате для тех, без кого на протяжении всей жизни никак не обойтись?

Светлана Балашова, «Свободные новости»