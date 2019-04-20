Трамп пообщался с мятежным ливийским генералом 2 20.04.2019, 8:17

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Халифа Хафтар

Иллюстрация: anadoluagency.com

Президент США обсудил с Хафтаром проблему установления мира в Ливии.

В Белом доме в пятницу сообщили, что президент Дональд Трамп в минувший понедельник поговорил по телефону с Халифой Хафтаром, возглавляющим Ливийскую национальную армию. Трамп обсудил с военачальником «меры по борьбе с терроризмом и необходимость установления мира и порядка в Ливии», сообщает «Голос Америки».

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп «признал важную роль фельдмаршара Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных запасов в Ливии; стороны также обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».

В Белом доме не объяснили, почему сообщение о телефонном разговоре Трампа с Хафтаром было опубликовано только несколько дней спустя.

В четверг США и Россия отказались поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Ливии.

В тот же день пригород ливийской столицы Триполи подвергся минометному обстрелу. Одна из бомб едва не попала в больницу. Две недели назад Хафтар возглавил наступление Ливийской национальной армии на столицу страны, в которой находится международно признанное правительство.

Представитель России в Совбезе ООН выразил несогласие с британской резолюцией, осуждавшей действия Хафтара и его подчиненных. США не объяснили причину отказа поддержать проект резолюции, в котором содержался призыв обеспечить доступ гуманитарной помощи в Ливию. Страна находится в состоянии хронического гражданского конфликта с 2011 года, когда повстанцы свергли правительство Муамара Каддафи.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон тоже недавно беседовал с Хафтаром.

Хафтар был в числе офицеров, которые в 1969 году помогли полковнику Каддафи прийти к власти, однако во время войны Ливии с Чадом он перешел на сторону противников диктатора. В Чаде Хафтара захватили в плен, из которого ему удалось спастись с помощью ЦРУ.

С тех пор фельдмаршал начал борьбу с режимом Каддафи. Хафтар около 20 лет прожил в американском штате Вирджиния и вернулся на родину в 2011 году после свержения диктатора.