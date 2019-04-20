Турция может отказаться от активации российских ракет 20.04.2019, 10:33

Глава МИД Турции выступил перед журналистами.

19 Апрель 201Турция выразила понимание относительно обеспокоенности своих союзников по НАТО по поводу закупки Анкарой российской системы ПВО С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с журналистами, посвященную этому вопросу, сообщает RFI со ссылкой на Reuters.

Российские установки должны прибыть в Турцию в течение лета. В связи с этим США потребовали от турецких властей сделать выбор между российской системой ПВО и американскими истребителями F-35. Сто истребителей должны были поступить в Турцию, но США опасаются, что российские противоракетные установки смогут перехватывать данные о военных технологиях, применяемых авиацией НАТО. Чавушоглу заявил, что подобные предположения ничем не подкреплены.

Турецкие власти не хотят попасть под санкции США, которые могут отрицательно повлиять на турецкую экономике. Для урегулирования отношений с Вашингтоном глава турецкого оборонного ведомства, министр финансов, а также представитель президента Реджепа Эрдогана посетили на этой неделе США. Агентство AFP отметило, что растет вероятность отказа Турции от активации приобретенных российских ракет. В таком случае возможна передача этих ракет третьей стране, отмечает агентство.