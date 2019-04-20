Россию ждет дефицит валюты и доллар по 70 рублей 3 20.04.2019, 11:34

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Макроэкономические факторы складываются против РФ.

Во второй половине года на российском внутреннем рынке может возникнуть дефицит валюты, который приведет к заметному ослаблению рубля - до 68-70 рублей за доллар, пишет finanz.ru.

К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» Высшей экономики, проанализировав статистику и прогнозы ЦБ по платежному балансу.

Согласно данным центробанка, в первом квартале Россия получила рекордный чистый приток валюты - 32 млрд долларов пришло в страну виде профицита текущего счета.

Доходы от продажи углеводородов незначительно снизились (с 60,3 до 59,5 млрд долларов), но это было компенсировано возвращением на рынок госдолга иностранных инвесторов: они вложили 5,3 млрд долларов в ОФЗ и 2,7 млрд - в еврооблигациию

Кроме того, сократился импорт (с 57,4 до 55,9 млрд долларов) и неожиданно был зафиксирован приток прямых иностранных инвестиций в размере 2 млрд долларов.

Долларовый дождь, пролившийся над рынком, позволил рублю укрепиться, даже несмотря на то, что почти 80% валютной прибыли экономики покинуло страну в виде чистого оттока капитала (25 млрд долларов): начав год на отметке 70 рублей, курс доллара к середине апреля упал ниже 64.

Но все факторы, обеспечившие это благополучие, начиная со второй половины года начнут играть против рубля, предупреждают в ВШЭ. Со второго квартала начинается сезонный рост импорта, цены на нефть могут значительно снизиться из-за окончания сделки ОПЕК+, тогда как паломничество нерезидентов в российские гособлигации исчерпано: ЦБ в официальном прогнозе ждет притока на 6 млрд долларов за год, что уже больше фактических вложений.

Иными словами, центробанк прогнозирует постепенный вывод инвестиций, делает ведущий эксперт «Центра развития» Сергей Пухов.

Что касается притока прямых инвестиций, то его обеспечила продажа Новатэком 10% своего проекта «Арктик СПГ-2» французской Total. Учитывая риски ужесточения западных санкций, новых крупных сделок ждать не стоит, отмечает Пухов.

Чистый приток валюты (профицит платежного баланса) сократится на 7 млрд долларов во втором квартале и на столько же - в третьем: в среднем, по оценке ЦБ, рынок будет получать лишь чуть больше 6 млрд долларов в месяц. Из этой суммы в среднем по 4 млрд долларов будет Минфин, скупая валюту для резервов.

Чтобы баланс на рынке сошелся, нужно резкое уменьшение оттока капитала. ЦБ прогнозирует лишь 10 млрд долларов в оставшиеся три квартала, что маловероятно, отмечает Пухов: только за первый квартал утекло 25 млрд.

В реальности отток составит 40-50 млрд долларов, прогнозируют в ВШЭ. «В этом случае во втором полугодии национальная валюта может подешеветь до 68-70 рублей за доллар», - говорится в обзоре.