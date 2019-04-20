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«У Лукашенко сложные отношения со своим премьером»

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  • 20.04.2019, 11:46
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Сергей Румас
Фото: ctv.by

Во время ежегодного послания диктатор упомянул Румаса в странном контексте.

Журналист Владимир Глод прокомментировал на «Радыё Свабода» отношения правителя и премьер-министра.

– Мне кажется, что сейчас у Лукашенко довольно сложные отношении со своим премьером. Вчера фамилия Румаса прозвучала в контексте того, что нужно в семьях иметь столько детей, сколько у главы правительства.

Премьер фактически исчезает из официальных средств массовой информации.

Вернемся к ситуации с увольнением вице-премьера Русого и министра сельского хозяйства и продовольствия Зайца, а затем их новых назначений. С кем решал этот вопрос Лукашенко?

С Кочановой – главой его администрации. Но работать с тем же Зайцем придется Румасу. О его позиции в этих отставках и назначениях ни словечка.

Далее, посещает Лукашенко Парк высоких технологий. Вместе с ним первый заместитель Румаса – Турчин. О том, что правительство не тем занимается (что-то собирается реформировать) Лукашенко опять же сказал не председателю правительства, а его первому заместителю.

Или ситуация с посещением Беларуси австрийским канцлером. Я лично был на торжественном концерте, который проводился во Дворце Республики по этому поводу. От властей Беларуси выступал Сергей Румас. И о чем, прежде всего, говорили присутствующие после торжества? О том, какой прекрасный белорусский язык у премьера, какое глубокое содержание его выступления. И что белорусский премьер не уступает премьерам европейским.

Мне кажется, что определенная ревность здесь существует. Лукашенко присматривает за главой правительства. Поэтому Румас не делается публичной фигурой его уровня.


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