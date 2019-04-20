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Лукашенко провел свой субботник на «Линии Сталина»

  • 20.04.2019, 13:27

Диктатор сажал деревья.

Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике участвовал в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщает БелТА.

Республиканский субботник проводится в том числе в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецкой оккупации. —

Линия Сталина — советская оборонительная линия, на которой проходили бои во время Великой Отечественной войны. В годы правления Александра Лукашенко на основе оборонительной линии был создан историко-культурный комплекс.


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