Лукашенко провел свой субботник на «Линии Сталина» 20.04.2019, 13:27

Диктатор сажал деревья.

Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике участвовал в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщает БелТА.

Республиканский субботник проводится в том числе в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецкой оккупации. —

Линия Сталина — советская оборонительная линия, на которой проходили бои во время Великой Отечественной войны. В годы правления Александра Лукашенко на основе оборонительной линии был создан историко-культурный комплекс.