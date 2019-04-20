Лукашенко провел свой субботник на «Линии Сталина»
- 20.04.2019, 13:27
Диктатор сажал деревья.
Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике участвовал в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщает БелТА.
Республиканский субботник проводится в том числе в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецкой оккупации. —
Линия Сталина — советская оборонительная линия, на которой проходили бои во время Великой Отечественной войны. В годы правления Александра Лукашенко на основе оборонительной линии был создан историко-культурный комплекс.