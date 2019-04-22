Николай Статкевич: Власть может поменяться 4 22.04.2019, 14:38

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Николай Статкевич

Факт смены власти в Украине — сигнал для белорусского общества.

Сегодня из изолятора временного содержания на Окрестина освободили лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Оппозиционный политик провел под арестом 15 суток за призыв к молебну в защиту Куропат.

Сайт Charter97.org связался с Николаем Статкевичем и попросил его прокомментировать свой арест:

- Лукавый правитель режима теряет адекватность. Он начал войну против крестов, против христианской веры. Думаю, что Лукашенко планировал объявить про так называемые президентские выборы, возможно, во время его послания.

Но он не решился сделать это по следующим причинам. Первая - это война с крестами. Наверное, до него дошло, куда он идет, что он делает и кто его ведет. Вторая - аресты двух потенциальных кандидатов в президенты, которые могли сломать сценарий фальшивых выборов. Мотивы нашего с Павлом Северинцем ареста слишком явные и предсказуемые.

Третья причина - уже во время послания стало очевидно, кто будет очередным президентом Украины. В прошлом году победа народа в Армении помешала объявить референдум в Беларуси. Таким образом, украинская ситуация показывает, что есть рядом страны, где проходят нормальные выборы, власть меняется. Сам факт смены власти — сигнал для белорусского общества. Фальсификации даже при фальшивых выборах могут привести к большим общественным волнениям и переменам.

Исходя из всего этого, еще не известно, на какое время Лукашенко назначит выборы. Мой арест - это попытка остановить протест против вакханалии в Куропатах, но получилось наоборот. Было привлечено внимание белорусского общества и мира.

- В каких условиях вы находились в ИВС на Окрестина?

- Знаете, они отражают режим Беларусь. Были мелкие провокации в начале и в конце моего ареста. Моей жене не давали сделать передачу. У нее выбили смартфон из рук, когда она просто пыталась мне передать какие-то новости.

Один момент мне особенно запомнился. Когда меня после суда привезли не на Окрестина, а в РУВД, где в камеру для временно задержанных посадили молодого мужчину. Он cказал, что сидит за какую-то драку и задал типичный для меня вопрос. Его интересовали две темы: почему я не уеду из Беларуси и почему не могу просто наслаждаться жизнью.

Я сделал вывод, что власти ощущают угрозу от общественных протестов и ищут слабые места, толкают к пассивности. Я ему ответил, что Беларусь не оставлю, потому что иначе Лукашенко ее сдаст России, а удовольствие получаю от каждого вдоха.

- Вы затронули тему украинские выборы. Так совпало, что вы вышли на свободу и как-раз стали известны их результаты. Как бы вы прокомментировали выбор украинцев

- Самое главное, что наши соседи добились честных выборов. У нас даже нечестных нет, а просто какой-то спектакль, театр кабуки, где все роли и результаты уже в самом начале известны. У нас хотят снова организовать такой спектакль.

Что касается Украины - это их выбор и мы должны его уважать, потому что он сделать честно и открыто всем народом.

- Поздравляем еще раз с освобождением!

- Спасибо за поддержку.

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