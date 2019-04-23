В Минске простились с пианистом-виртуозом Юрием Блиновым
- 23.04.2019, 21:52
Юрий Блинов известен не только как пианист, но и как соучредитель футбольного клуба «Крумкачы».
В Свято-Елисаветинском монастыре Минска прошло прощание с всемирно известным пианистом Юрием Блиновым, передает euroradio.fm.
43-летний музыкант умер 21 апреля в Гомеле во время полумарафонского забега. Мужчина не добежал до финиша только 5 метров, когда ему стало плохо.
Юрий Блинов — первый белорусский пианист, который выступил в Карнеги-холл. В 17 лет он выиграл конкурс пианистов имени Прокофьева в Санкт-Петербурге. Лауреат многих международных конкурсов, был президентом международной ассоциации пианистов и композиторов.
Блинов известен не только как пианист, но и как соучредитель футбольного клуба "Крумкачы".
Похоронят его на Чижовском кладбище столицы.