В Минске простились с пианистом-виртуозом Юрием Блиновым 23.04.2019, 21:52

Юрий Блинов

Фото: tut.by

Юрий Блинов известен не только как пианист, но и как соучредитель футбольного клуба «Крумкачы».

В Свято-Елисаветинском монастыре Минска прошло прощание с всемирно известным пианистом Юрием Блиновым, передает euroradio.fm.

43-летний музыкант умер 21 апреля в Гомеле во время полумарафонского забега. Мужчина не добежал до финиша только 5 метров, когда ему стало плохо.

Юрий Блинов — первый белорусский пианист, который выступил в Карнеги-холл. В 17 лет он выиграл конкурс пианистов имени Прокофьева в Санкт-Петербурге. Лауреат многих международных конкурсов, был президентом международной ассоциации пианистов и композиторов.

Блинов известен не только как пианист, но и как соучредитель футбольного клуба "Крумкачы".

Похоронят его на Чижовском кладбище столицы.