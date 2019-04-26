Люди улиц: проблема бездомности в Беларуси игнорируется 26.04.2019, 11:31

В Беларуси пока нет специальных госпрограмм и планов по принятию мер для предотвращения и снижения уровня бездомности.

Как отметил во время дискуссии, посвященной теме бездомных в Беларуси, председатель Белорусского Хельсинского Комитета (БХК) Олег Гулак, на данную тему не принято дискутировать в Беларуси, об этой проблеме не говорят и ее даже не видят, пишет «Ежедневник»

Он обратил внимание, что проблема начинается уже на уровне определения, кто же такие бездомные.

Также, по его словам, сегодня в Беларуси нет как таковой точной статистики по бездомным. Данные разных ведомств о количестве бездомных сильно отличаются. Так, по данным переписи населения 2009 года, лишь 587 человек являлись бездомными. В 2013 году в Министерстве труда и социальной защиты сообщили об учете четырех тысяч бездомных. Еще одним источником данных является количество обращений бездомных за помощью в рамках периодических социальных акций. Так, сообщалось об оказании помощи 823 бездомным в Минске в период с декабря 2014 по март 2015 года. О схожем количестве людей, получивших помощь, сообщалось зимой 2018 года.

«Исходя из данной информации мы предполагаем, что бездомных в Беларуси несколько тысяч», – заметил Олег Гулак.

Как указано в докладе «Бездомные и право на жилище в Беларуси», неадекватное определение бездомности для статистических целей является причиной невозможности сбора данных, реально отражающих масштаб проблемы.

Отсутствие госполитики

Олег Гулак назвал еще одну проблему, касающуюся бездомных в Беларуси, – отсутствие политики государства по данному вопросу.

Пока, по его мнению, госполитика в вопросе бездомности сводится к одному – работе центров временного пребывания, которые, к слову, есть не во всех городах страны.

«Их задача состоит в том, чтобы предоставить ночлег и давать возможность бездомному получить документы. К сожалению, доступ к ночлегу в них обусловлен разного рода ограничениями. Есть ограничение по максимальному сроку пребывания. Так, бездомные должны покинуть центр утром и вправе вернуть туда только вечером», – отметил Гулак.

Кроме этого, в государственных центрах временного пребывания запрещен алкоголь.

«Вроде бы здесь есть логика, и это разумно, но с другой стороны человек, страдающий алкогольной зависимостью, оказывается на улице без крыши над головой, – сказал председатель БХК. – При этом именно алкогольная зависимость, по оценкам профильных чиновников, является основной причиной бездомности».

Как считает Олег Гулак, у каждого человека должна быть возможность иметь минимальную крышу над головой.

Бездомных избегают и отторгают

Также, по словам председателя БХК, бездомные – одна из самых стигматизированных групп в белорусском обществе.

Часто по отношению к таким людям сформировано неправильное отношение, особенно со стороны милиции.

«Считается, что эти люди сделали сами свой выбор, они хотят жить на улице, они алкоголики, – отметил Олег Гулак. – Хотя это и правда, что среди бездомных много пьющих, они тем не менее, во время наших с ними интервью ни разу не сказали, что они выбрали этот путь сознательно, что бездомность – это их стиль жизни. Это всегда стечение обстоятельств, с которыми человек в силу своих индивидуальных качеств и неподготовленности не смог справиться».

В докладе обращается внимание на такую проблему, как лишение бездомных доступа к общественным местам и насильственное удаление их из города. То есть бездомных попросту вывозят за городскую черту, где и оставляют.

Практика «очистки» улиц от бездомных особенно приняла систематический характер, отметил Олег Гулак, в преддверии Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Предпринятые меры включали в себя задержания и последующие аресты бездомных.

«Поэтому очень важно не допустить повторения таких задержаний и вывоза бездомных за пределы города в связи с проведением в Минске Европейских игр 2019», – подчеркнул Гулак.

Как решать проблему?

На сегодняшний день, признает председатель БХК, крайне необходимо принять государственную программу по предотвращению и смягчению последствий бездомности.

«Важно не только решать проблемы людей, которые сейчас находятся в этой ситуации, надо не продуцировать это дальше», – отметил Олег Гулак.

«Не видя причин, почему люди попадают в эту ситуацию, не занимаясь этой проблемой, мы не создаем возможных механизмов, как эту проблему минимизировать. Понятно, что проблему бездомности решить полостью не удастся. Я не знаю ни одной страны, где бы ее получилось решить полностью, но логика и подход к проблеме должны быть иные, чем сейчас», – резюмировал он.