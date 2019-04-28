Экономист: На белорусских водителях зарабатывают «шальной доллар» 28.04.2019, 8:08

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Чем закончится эпопея с «Белджи»?

10 апреля Лукашенко подписал указ №140 о возвращении инвалидам и многодетным семьям половины суммы таможенного сбора за легковые авто, ввезенные из-за границы Таможенного союза.

Насколько это указ вообще актуален? Отвечает ли он запросам белорусских автомобилистов?

Сайт Charter97.org поговорил с руководителем аналитического центра «Стратегия», экономистом Леонидом Заико.

- Достаточно ли богаты белорусские инвалиды и многодетные матери, чтобы покупать для себя иностранные авто? Или это очередная лазейка для перекупов?

- Всегда есть варианты «за» и «против». Давайте вначале попробуем посмотреть на это с точки зрения нормального человека.

Белорусам действительно нужны сейчас семейные машины. Это, как правило, американские и японские вэны. На территории «таежного союза» их никто не делает. Поэтому я допускаю, что некоторые семьи действительно отправятся за машинами такого типа.

Вторая проблема автомобильного рынка, с которой я сталкивался у нас лично – невозможность купить дешевый автодом.

В Европе его можно купить за 5-7 тысяч евро. А при ввозе к нам придется заплатить еще 15 тысяч евро. Эта ниша по-глупому была закрыта повышенными таможенными тарифами. Зачем было вводить тарифы якобы для «защиты рынка Таможенного союза», если таких авто не делают ни в России, ни в Армении, ни в Казахстане?

А образ жизни у людей развивается, и они мечтают о таких покупках. Да и вообще, исходя из здравого смысла, на семейные авто никаких таможенных тарифов не должно быть. А как же поддержка семей? Шальной доллар зарабатывают только те, кто ввел эти пошлины – людям же это не нужно.

Что же касается инвалидов, то в смысле покупок авто за границей это не такая актуальная категория. И здесь, конечно, возможно всякие процессы.

Но не думаю, что успех перекупов из-за указа №140 будет долговечным. Покупать и перепродавать подержанные автомобили – это уже маргинальная тема, эпоха перекупов заканчивается.

Раньше да, белорусы покупали до 200 тысяч подержанных авто в год. 20 лет назад средняя цена подержанной машины была около 2 тысяч долларов. Но эти времена канули в Лету. Потому я не думаю, что из-за этого указа начнется бум продаж б/у авто в Беларуси.

- Однако в СМИ уже появились рассказы тех, кто поехал пригонять авто по доверенности. Они, кстати, сообщают, что таможня часто разворачивает, требуя физического присутствия льготника. Как вы думаете, свернут ли этот указ, как когда-то было с декретом №6?

- Скажу так: это будет зависеть от частоты применения теневых схем. По моему мнению, к ним готовы прибегать около 15% белорусов (тех, кого я называю беднейшей категорией по критерию выбора автомобиля). Они будут всячески химичить, чтобы заработать (или сэкономить) хотя бы 200-300 долларов.

Но, увы, это философия вчерашнего дня. К сожалению, наши власти проводят такую политику, которая позволяет ей сохраняться.

Я вспоминаю одного своего институтского друга, который еще в 1970-е годы мог купить только подержанный «Запорожец». Так он их купил три или четыре штуки – такой вот деревенский хозяйственный парень. И таких много – крепких деревенских хозяйственников – и во власти, и среди людей.

Он сэкономит 200-300 долларов (1000 на трех машинах) и возьмет металлолом. Это психология 90-х годов. Зачем заниматься всем этим хламом? Сегодня в мире люди покупают новые авто, преимущественно в кредит. Вот, например новый «Фольксваген Поло» стал хитом продаж. Теоретически, он удовлетворит и любого белоруса. Это только вопрос возможностей и психологии.

У нас, конечно, перегонщики авто еще действуют, но на самом деле – это категория вымирающих динозавров, которые не нашли своего места в жизни.

У меня был случай лет 10 назад, когда я поспорил с перегонщиками – такими колоритными дядьками из России, продававшими подержанные европейские машины по 12-15-20 тысяч долларов. Я посмотрел на их товар и сказал: «Ребята, лет через 10-15 это все грохнется, никто уже гонять такие авто не будет». Они тогда не поверили. Но сейчас за 12-14 тысяч можно купить новое авто – ту же российскую «Лада Веста».

Но у нас есть значительная часть населения, которая предпочитает купить б/у машину, не считая, во сколько при этом обойдется замена коробки передач, замена ходовой. А сколько потеряется времени, когда этот автохлам сломается в дороге: дети плачут, женщины по голове сумочками бьют.

К сожалению, из-за общей ситуации в стране, у нас сохранилась эта психология бедной, секондхэндной массы. Но, поверьте, это в мире уже вчерашний день.

- Вы упомянули российскую «Ладу». Судя по комментариям на автомобильных форумах, белорусы не жалуют российский автопром и не спешат пересаживаться с «европейцев» и «американцев» на «Лады»… Даже после резкого подорожания растаможки.

- Это было до последних двух лет. Но недавно у них вышла модель «Лада Веста», которая побила по реализации все прежние модели. А они действительно были неудачными – все эти «Калины», «Малины», «Сябрыны»…

Могу сказать, что отношение белорусов к моделям «Веста» и Xray меняется. Но, конечно, для этого надо посидеть за рулем авто, а новые машины, даже российские, далеко не всем по карману.

У нас по-прежнему среди водителей сохраняется категория дядек в замасленных штанах, которые большую часть времени проводят в гаражах под машинами. У меня самого есть такой сосед – он уже лет 20 снимает ржавчину с Audi.

Наше государство не дает ему возможности сделать свою мастерскую. Власть лишила таких людей возможности сделать свой самодельный самолет или вертолет и разбогатеть на этом. И вот человек, разбирающийся в технике, закрывается в гараже и вцепляется в свою старую машину, тратя на это уйму времени. Если посчитать это чисто экономически – получается очень невыгодно и неэффективно.

Вместо того, чтобы пригласить в страну крупные компании – Toyota, Reno, Nissan, Volkswagen – наши власти пошли другим путем. В РФ, например, иностранные кампании делают 150 моделей новых машин.

А белорусское колхозное руководство село на китайские «драндулеты», и так и сидит.

- Вы имеете в виду «Белджи»?

- Да. Это делается вообще на уровне отсталых моделей, которые грубо слеплены, а по существу – украдены у японских Mitsubishi.

Все эти проекты абсолютно бесперспективны. Помните, как «величайшие технологи» собирали иранский Samand? А сейчас делают такую же нелепицу – китайские «Белджи». Не хочу даже произносить это название.

Вот есть такая маленькая, но гордая страна – Грузия. Она никогда ничего такого не производила – только тягач «Колхида» собирали двумя молотками. А реальным машиностроением никогда не занимались. Сейчас они строят завод на 40 тысяч электромобилей.

Все, что в Беларуси сделано в сравнении с этим – вчерашний день, старые двигатели внутреннего сгорания. Поэтому, выступая перед нашими чиновниками в Витебске, я их спросил: «Ребята, а вы вообще мозгами хоть как-то шевелите? В мире развернулась просто война между крупными японскими и американскими производителями электрокаров. А вы все по старинке гайки крутите на Новополоцком НПЗ. Кому вы будете через 5-8 лет продавать ваш бензин? Его уже никто не купит».

Но для наших властей электромобиль – это какой-то совершенно непонятный зверь. Но те, кто будет производить старые двигатели внутреннего сгорания, уйдут в прошлое, погибнут.

- Эта судьба ждет и «Белджи»?

- Не хотел бы высказываться слишком нигилистично, но даже по мнению самих китайцев, это не завод, а автомобильная мастерская. Они его высоко не котируют.

Это не самый лучший и не самый нужный для них локальный сборочный цех. Что выходит с этого конвейера? Автомобиль для бригадира совхоза «Путь к новому коммунизму». Чтобы купить машину определенного класса, нужен определенный интеллект. Тем более, чтобы произвести.

А совхозный бригадир мертвой хваткой оседлал устаревший китайский двигатель внутреннего сгорания. И всем предлагает. К чему это приведет? То, что на нем не будет Лукашенко ездить – это я могу утверждать. То, что премьер-министр не купит себе этот автомобиль и не подарит жене – в этом я уверен абсолютно. А белорусский человек – пусть ездит. Когда им какое дело было до белорусского народа?

Это отсталое решение с точки зрения технологий – как и вся наша власть.