Уровень жизни в России продолжает катиться вниз с нарастающей скоростью 3 28.04.2019, 20:26

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Россияне тратят больше половины доходов на питание и обязательные платежи.

Кризис заметно поменял потребительские привычки россиян, до недавнего времени поддерживаемые сбережениями и кредитами. Граждане стали меньше покупать и больше внимания обращать на скидки, свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой компанией "Делойт", пишет сайт finanz.ru.

Большинство из 4 тысяч опрошенных россиян жалуются на то, что за последний год стали тратить больше, чем раньше. Рост расходов произошел сразу по нескольким позициям - алкогольные напитки, готовая еда в магазинах, кафе, барах, ресторанах, одежда, обувь, косметика, бытовая техника в офлайн-магазинах. В результате приобретать такие продукты и товары граждане стали меньше.

При этом больше половины своих доходов население тратит на питание и обязательные платежи, включая ЖКХ, обслуживание кредитов и т.д., пишет "Российская Газета". На еду уходит примерно 31%, на обязательные платежи - около 25%, уточняет руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям сектора товаров народного потребления "Делойт", СНГ Оксана Жупина.

При этом на этих позициях граждане хотели бы сэкономить, чтобы делать больше сбережений, тратить на досуг, отдых и туризм, отмечает эксперт.

Как показал опрос, проведенный в феврале и марте 2019 года ради этого 76% россиян готовы экономить на готовой еде, 74% - на алкогольных напитках, а 54% - на питании в целом. По данным "Делойт", в идеале россияне хотели бы, чтобы их расходы на питание не превышали 24% доходов, а траты на обязательные платежи оставались бы в пределах 13%, причем они категорически не согласны сокращать расходы на лекарства и детские товары.

Тем временем уровень жизни в России продолжает катиться вниз с нарастающей скоростью. После падения на 0,2% за 2018 год и 1,3% в январе 2019-го по итогам первого квартала реальные располагаемые доходы россиян рухнули, по данным Росстата, на 2,3%.

В среднем граждане России получали в январе-марте 29920 рублей в месяц, или 997 рублей в день. В номинальном выражении доходы выросли почти на тысячу рублей, или 3,2%, но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть инфляцию, превысившую 5% из-за повышения НДС, и растущие расходы на обслуживание долгов.