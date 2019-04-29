Белорусы Флориды: Мы протестуем против варварского режима в Беларуси! 29.04.2019, 18:45

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Как в Майами прошел «Чернобыльский шлях».

Белорусско-Американская Ассоциация Южной Флориды (БАЗА) ежегодно проводит «Чернобыльский шлях» в Майами. В этом году белорусы, активисты отдела БАЗА (Южной Флориды) вышли на улицу с новыми плакатами, белорусскими флагами и желтыми шарами, что вызвало заинтересованность со стороны прохожих, сообщил Charter97.org один из активистов.

Свое выступление подготовил председатель отдела БАЗА Южной Флориды, бывший гомельчанин Андрей Пушкарев.

- Друзья! 26-го апреля особая, трагическая дата для нашего белорусского народа. Чернобыльская катастрофа потрясла тогда не только большой Советский Союз, но и весь мир. Сегодняшнее отношение белорусских властей к этой народной беде не только вызывающее, но и преступное.

Государством умалчивается размеры и последствия этой аварии, скрываются и фальсифицируются сегодняшние данные вокруг этой проблемы. Удерживается и прекращается финансирование помощи пострадавшим. Смертность ужасающе растёт. Количество населения Республики Беларусь ежегодно катастрофически сокращается.

На территории Беларуси возводят новую атомную станцию, создают новые опасные предприятия грозящие новыми экологическими катастрофами.

Власть продолжает планомерно уничтожать свой народ, а в этом году даже запретила народное шествие «Чернобыльский шлях» в Минске.

Также высказал свою позицию Сергей Ельяшевич, который проскандировал:

- Мы протестуем против варварского, диктаторского режима в Беларуси!

Мы протестуем против лживого, лукавого, преступного клана в Беларуси!

Мы не забудем настоящих героев, людей которые мужественно бросились на реактор спасая нас ценой собственной жизни!

Мы всегда будем помнить эту трагическую страницу в истории нашего многострадального белорусского народа!

В завершении акции прохожим были розданы желтые надувные шары.