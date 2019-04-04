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Белорус живет в походах по красивейшим местам Земли

  • 4.04.2019, 7:45
  • 1,414
Иллюстрационное фото

Минчанин разработал авторский проект.

Любитель экстрима и приключений минчанин Сергей Мисюкевич разработал авторский проект, с помощью которого открывает белорусам мир.

Сергей организовывает и возглавляет пешие горные походы по красивейшим местам нашей планеты. Журналист «Белсата» Александр Любенчук присоединился к путешественникам и вместе с ними преодолел три горных перевала. Как это было – смотрите в видеорепортаже из Грузии.


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