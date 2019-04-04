Белорус живет в походах по красивейшим местам Земли
- 4.04.2019, 7:45
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Минчанин разработал авторский проект.
Любитель экстрима и приключений минчанин Сергей Мисюкевич разработал авторский проект, с помощью которого открывает белорусам мир.
Сергей организовывает и возглавляет пешие горные походы по красивейшим местам нашей планеты. Журналист «Белсата» Александр Любенчук присоединился к путешественникам и вместе с ними преодолел три горных перевала. Как это было – смотрите в видеорепортаже из Грузии.